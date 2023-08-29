桃園捷運綠線拚20站優先通車 張善政再加2站到藝文園區

桃園市長張善政今天上午與副議長李曉鐘等藍綠無黨籍議員、立委鄭運鵬到捷運綠線GC03標工地，了解潛盾工程從蘆區穿越中山高下方，往南再通過桃園區交界G12站進度，一行人並在隧道徒步約600公尺察看施工狀況。張善政當場要求捷工局「可不可以拚拚看」，把2026年8月綠線高架（蘆竹區）先通車的目標，加碼往南延至G11站，也就是藝文特區展演中心站也可以通車。

張善政表示，捷工局原來的目標的是捷運綠線高架段2026年8月通車，高架從G13往北至G32站（接機捷A11坑口站）全部在蘆竹區，老實說如果只有這段先通車開發效益不大，如果再往南拚蘆竹、桃園區交界的G12站（中正北路、同安街、蘆興南路口）、 G11站（中正路、南平路口）也通車，尢其G11站是藝文園區展演中心站，也是桃園市中心周末假日人潮多，一起列為優先通車的目標才能大幅彰顯捷運的效益。

張善政等人聽完捷工局長劉慶豐簡報後，做出上述G12、G11也要優先通車的要求，並強調承包的營造大廠互助、日商華大林組、大陸工程在雙北都有豐富的軌道工等共程經驗和傑出的表現，希望在桃園也能夠有很好的表現，他和團隊可以預見G11站優先通車的榮景，因此提出特別的要求。

張善政當場問能不能做到？劉慶豐回答「領軍令狀」，意是接受命令。劉受訪時強調，會全力以赴，目前潛盾工程往南推進已經通過G12站，G12到G11站有1232公尺，比已經推進的潛盾距離多1倍，不過只要機電、土木、消防等工程都能按進度，就有機會拚G11站2026年底一起通車；媒體問G10站（中正路、大興西路口）也被看成藝文特區的站，能不能再多一拚1站優先通車，劉慶豐笑著搖頭，表示到G11站是優先通車站的最大極限。

捷工局表示，捷運綠線為桃園自辦興建的第一條捷運線，自110年10月起潛盾機從蘆竹區開始發進，陸續克服超大顆礫石、穿越中山高下方、G12站不明大量地下水各種工程挑戰，目前已經完成蘆竹至桃園區間兩條隧道貫通工作。張善政上午除了和議員、立委前往工地了解進度，也發紅包慰問第一線施工人員。

劉慶豐說明，捷運綠線整體進度目前接近50%，高架段部分從基礎、墩柱、橋面版到現在已可交付機電標進場施工，目標115年8月優先段通車，地下段部分，桃園及八德兩段都在潛盾施工，已完成蘆竹區北出土段到桃園區G12站間共計約620公尺的隧道貫通。

克服的重大工程挑戰包括潛盾到達G12車站前7公尺，突遭遇潛盾機出土口大量出水狀況，經檢查後發現潛盾機上方掏空6公尺、距地表車輛行走路面僅剩5公尺，為避免道路下陷，立即啟動緊急應變機制，3天內將掏空填滿防止災害發生。劉慶豐指出，潛盾機到達G12站後換潛盾機的切刃齒，兩台潛盾機分別於6月17日及8月23日繼續往G11站發進，鑽掘長度約1232公尺。