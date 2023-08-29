中高齡轉職靠這招 遭裁員工程師參訓後重返職場

56歲的吳明晃靠著職訓升級語言技能，順利找軟體工程師一職。圖／勞發署桃竹苗分署提供

配合中高齡及高齡者就業促進法推動，勞動力發展署桃竹苗分署積極辦理各項職訓課程，致力提升中高齡者及高齡者的工作技能，希望減少結構性失業問題。

擁有逾20年家電製造業擔任硬體工程師經驗的56歲吳明晃，因公司人力緊縮，已屆中高齡的他也成了遭資遣的一員。為了重返職場，他嘗試投遞履歷，希望能找到合適的工作，但謀職的過程中，卻發現大部份招募職缺都要求須具備Ｃ＃程式語言相關技能，只有C/C++語言實作經驗的他，怕無法勝任遲遲不敢就業。

吳明晃參加分署開辦「Ｃ＃.NET Internet程式設計班」，馬上報名參訓。原本就有C/C++語言實作能力，重新學C#並沒有太大障礙，經過課程的培訓，很快融會貫通並學以致用。結訓後憑藉著過往的相關資歷及學到的C#語言專業技能，很快就在幼獅工業區找到專營半導體暨黃光設備製造的科技廠工作，擔任PC軟體工程師，負責撰寫機台設備軟體，透過職訓把技能往上提昇並重返職場。

桃竹苗分署長林淑媛表示，因應高齡化社會來臨，為能提升中高齡及高齡者的勞動參與率，分署除積極針對民眾及雇主提供各項就業獎助措施及補助計畫，鼓勵中高齡及高齡者投入就業市場，並透過辦理各項職業訓練，希望為中高齡勞工取得專業技能並創造重返勞動市場的就業空間。

林淑媛說，中高齡也應做好心理準備，唯有透過不斷學習進修，強化自我競爭力，讓自我具備多元技能，才能在職場中更具競爭優勢。目前，桃竹苗分署提供43班次共1290個職訓名額，課程種類包含有資訊類、商業類、美容美髮類、餐飲類及手工藝類等，課程補助全額，歡迎想要就業或補充技能的中高齡待業民眾踴躍報名。