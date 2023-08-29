竹市國際風箏節周末登場 免費接駁車、交管資訊看這裡

2023新竹市國際風箏節將於9月2日及3日在新竹漁港登場。市府今天說明交通資訊，活動期間因漁港車位有限，除漁港第一、二停車場外，也開放漁港第三停車場供來訪遊客停放；市府今年也首度規畫免費接駁車往返第三停車場與漁港，讓民眾可輕鬆前往新竹漁港。

2023新竹市國際風箏節主題為「海想來」，邀集6國、15個國際風箏團隊帶來風箏秀，屆時將展演新加坡魚尾獅、瑞士牛、泰國HAYAK等各國特色風箏，還有馬來西亞與日本團隊帶來全球最大30公尺的鯨魚風箏，市府歡迎全台國人來新竹賞風箏、逛市集、欣賞最美海岸線。

市府交通處說明，今年新竹市國際風箏節首都針對提供「新竹火車站至新竹漁港」來回免費接駁車，中午12時首發車、末班車19時；返程首班車為13時、末班車21時，每15分鐘1班；活動第2天新竹火車站開往漁港末班車為17時、返程末班車為19時，提醒民眾注意。

另市府交通處考量會場周邊車流量大，9月2日當天12時至22時、9月3日12時至20時實施交通管制，管制資訊包含東大路四段進入南寮街實施交通管制、東大路四段（新港一路─新港二路）禁止車輛進入，公車及機慢車除外。

此外，新港路（新港二路─新港北路）封路管制，規畫為行人徒步區；新港三路（新港路─港區第一停車場南側道路）僅限機車進入停放；新港三路第46至61號汽車停車格改為機車臨停區；港區第一停車場南側道路（新港一路─新港二路）單行（向東）管制。