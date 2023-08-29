快訊

午後雷陣雨來了！4縣市大雨特報注意雷擊、強陣風

2碩士孫不婚！嬤出招：先結的給500萬...他年收百萬對象限「月薪3萬」 奇葩理由曝光

真的沒皮革！蘋果iPhone 15官方新材質手機殼曝光 網嫌棄：有點醜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

竹市國際風箏節周末登場 免費接駁車、交管資訊看這裡

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市國際風箏節將於本周末在新竹漁港登場。圖／竹市府提供
新竹市國際風箏節將於本周末在新竹漁港登場。圖／竹市府提供

2023新竹市國際風箏節將於9月2日及3日在新竹漁港登場。市府今天說明交通資訊，活動期間因漁港車位有限，除漁港第一、二停車場外，也開放漁港第三停車場供來訪遊客停放；市府今年也首度規畫免費接駁車往返第三停車場與漁港，讓民眾可輕鬆前往新竹漁港。

2023新竹市國際風箏節主題為「海想來」，邀集6國、15個國際風箏團隊帶來風箏秀，屆時將展演新加坡魚尾獅、瑞士牛、泰國HAYAK等各國特色風箏，還有馬來西亞與日本團隊帶來全球最大30公尺的鯨魚風箏，市府歡迎全台國人來新竹賞風箏、逛市集、欣賞最美海岸線。

市府交通處說明，今年新竹市國際風箏節首都針對提供「新竹火車站至新竹漁港」來回免費接駁車，中午12時首發車、末班車19時；返程首班車為13時、末班車21時，每15分鐘1班；活動第2天新竹火車站開往漁港末班車為17時、返程末班車為19時，提醒民眾注意。

另市府交通處考量會場周邊車流量大，9月2日當天12時至22時、9月3日12時至20時實施交通管制，管制資訊包含東大路四段進入南寮街實施交通管制、東大路四段（新港一路─新港二路）禁止車輛進入，公車及機慢車除外。

此外，新港路（新港二路─新港北路）封路管制，規畫為行人徒步區；新港三路（新港路─港區第一停車場南側道路）僅限機車進入停放；新港三路第46至61號汽車停車格改為機車臨停區；港區第一停車場南側道路（新港一路─新港二路）單行（向東）管制。

交通處指出，因漁港車位有限，建議前來參加活動的民眾多使用大眾運輸前往會場，若開車或騎車前往，請依停車場導引牌面停放汽、機車，並配合警察指揮及遵守交通安全規則，以維安全。　

新竹市國際風箏節將於本周末在新竹漁港登場，市府今天公布相關交通資訊。圖／竹市府提供
新竹市國際風箏節將於本周末在新竹漁港登場，市府今天公布相關交通資訊。圖／竹市府提供

風箏節 新竹 停車場

延伸閱讀

竹塹中元城隍祭明辦「遶境賑孤」 竹市交通管制一次看

石岡熱氣球嘉年華9月1日登場免費接駁 警規劃交通疏導

新竹國際風箏節9月2日登場 超大巨型藍鯨將首度飛上天

前鎮漁港再有新利多 高捷黃線規劃延伸2.5公里設新站

相關新聞

新竹縣立生命園區「終止」 楊文科：從長計議就近殯葬

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，並將其視為「五支箭」重大施政，不過卻遭到在地居民反對。新竹縣長楊文科今天宣布，近...

新竹棒球場漏洞百出 民眾黨團籲檢調、監委調查

耗資12億改建的新竹棒球場漏洞百出，新竹市政府委請美國大聯盟指定場務單位檢測報告揭露，內野土壤未達職業標準，表土層土壤也...

竹北騎士遭輾慘死 奪命路口將改善行人號誌、加強取締

新竹縣竹北市福興東路二段與嘉豐二街一段路口，23日傍晚發生一輛自小客車左轉時側撞機車，導致騎士倒地後再遭輾壓，最終送醫不...

大溪遊客中心成蚊子館廠商不營運 遭提前解約並求償上百萬

桃園市風景管理處自2019年，於桃園大溪中正公園內設置遊客中心委由廠商營運，不過因適逢新冠疫情及道路整修影響，同意暫停營...

桃園捷運綠線拚20站優先通車 張善政再加2站到藝文園區

桃園市長張善政今天上午與副議長李曉鐘等藍綠無黨籍議員、立委鄭運鵬到捷運綠線GC03標工地，了解潛盾工程從蘆區穿越中山高下...

中高齡轉職靠這招 遭裁員工程師參訓後重返職場

配合中高齡及高齡者就業促進法推動，勞動力發展署桃竹苗分署積極辦理各項職訓課程，致力提升中高齡者及高齡者的工作技能，希望減...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦