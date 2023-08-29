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新竹縣生命園區終止 團體：擔心為選舉喊卡 將繼續監督

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣反生命園區自救會與湖口反縣立生命園區自救會，曾經出動3輛遊覽車，動員120人到縣府門口抗議。圖／本報資料照片
新竹縣反生命園區自救會與湖口反縣立生命園區自救會，曾經出動3輛遊覽車，動員120人到縣府門口抗議。圖／本報資料照片

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，今天宣布終止委託生命紀念園區興建園區規畫案，長期關注此案的自救會與委員會都發聲明，要求縣府以正式公文發文，且返還國防部土地，委員會也擔心終止是因應選舉，就怕選舉後又重啟，將繼續監督。

新竹縣反生命園區自救會今天也表明，請楊文科以正式公文發給新竹縣反生命園區自救會，宣布停止興建生命園區計畫，承諾未來30年不興建生命園區，以竹縣各鄉鎮、現有殯葬能量再升級，以符合新竹縣殯葬設施需求，並且返還國防部土地。

罷免楊文科聯盟說，去年楊在選舉前已做過類似承諾，但在當選後改口積極興辦，還通過今年度的規畫經費，由於楊過去有未履行承諾的前例，是否真正停止興建生命園區計畫，仍需觀察。 罷楊聯盟將繼續監督、連署，不僅是督促縣府，也是為長期受到壓迫的人民發聲，這也是罷楊運動開啟的初衷。

新竹縣反生命園區委員會也發出聲明，認為縣府是因2024選舉安撫民心，無任何實質有效的「永久撤案」的文字，恐在選舉後，再面臨抗爭反對生命園區興建。

委員會說，日前2位竹縣立委候選人徐欣瑩、余筱菁，曾至本會主委孫金清府中拜訪，明確表示反對湖口生命園區之興建。委員會主張縣府公文有「永久撤案生命園區」字樣，請求三位立委候選人將「反對生命園區興建」列入選舉政見公報，持續要求縣府將大圓山陣地變更使用用途為公園或醫院、社會住宅等用途，並加註到政見。

時代力量今天也發出聲明，立委王婉諭表示，樂見縣府做出正確決定，但未來仍會持續督促，確保縣府不會再度推翻決策，未來會繼續關注縣府後續作為。

時代力量新竹縣黨部執行長彭致豪也表示，當初在縣府審議，與生命園區配套的《新竹縣殯葬管理自治條例》本身是違憲的；土地撥用過程也屬違法，新竹縣政府本就應深刻檢討該計畫。

新竹 2024選舉

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