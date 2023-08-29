鍾東錦妻捐登革熱防疫物資 鍾東錦代表受贈盼苗縣全力防治

苗栗縣昨天出現第2起本土登革熱確診個案，縣長鍾東錦的妻子陳美琦今天上午捐贈衛生局防蚊物資一批，希望共同對抗登革熱疫情，捐贈儀式由鍾東錦代表縣府受贈，也藉此宣示縣內防治登革熱的努力和決心，並盼拋磚引玉，促企業、民眾合作加強防治。

苗栗縣衛生局指出，今年全國登革熱確診個案至8月28日已有2867例，從南到北各縣市都有本土確診病例，苗栗已出現第2例本土確診，有感於全國登革熱疫情嚴峻，縣長妻子陳美琦上午到衛生局捐贈防蚊物資一批，提供衛生局作為登革熱防疫使用，衛生局表示，將規畫防蚊物資撥發到防疫最需要的民眾及住戶家中，提供保護。

鍾東錦指出，登革熱藉由埃及斑蚊、白線斑蚊傳播，減少病媒蚊與預防被叮咬是對抗登革熱之道；希望登革熱在苗栗縣一發生就控制住，感謝衛生局團隊的用心，他在縣務會議也呼籲各鄉鎮市加強「巡、倒、清、刷」4個動作，除了村里長，鄰長也要動起來，共同對抗登革熱；呼籲鄉親如要到登革熱南部熱區，一定要做好準備防蚊液、袖套，注意不要讓蚊蟲叮咬，預防登革熱，大家都有責任。