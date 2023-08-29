新竹市政府職訓開班有成 水泥粗工搖身變美髮師

新竹市政府每年舉辦各類符合就業市場人力需求的職訓班，今年開設22班職業訓練課程，其中，年近半百的尤昭雯原本為水泥粗工，也來上美髮職訓課程，認真學習習得一技之長，在結業後也預計投入美髮相關行業，將邁向人生的「職涯第二春」。

市府指出，尤昭雯是今年美髮師技能培訓就業班的學員，也是明中高齡身心障礙者，從小家境困苦，國中畢業後就到工地當水泥粗工分攤家計，婚後為了照顧生病的公公只能繼續在工地、餐廳打零工，為尋求安穩的職業，報名了市府美髮職前班培訓班。

「無論幾歲，只要有心隨時都可以開始學習新事物！」尤昭雯說，市府委託新竹市私立東亞美容髮型短期補習班聘有專業師資及技術團隊，讓年近半百的她立即下定決心報名，雖然是從頭學習，但透過培訓逐漸建立了自己對美髮設計的成就感與自信心。

東亞美容髮型短期補習班總裁胡錫賢說，昭雯在學習期間表現相當優異，總是孜孜不倦地投入學習並勇於發問，成績作品皆名列前茅，也會主動幫助進度相較緩慢的同學，是難得的好人才，各科老師也有意聘請她成為工作夥伴，協助實現她的創業夢。

勞工處指出，市府今年也邀請結訓後創業有成的學長謝尹倫經驗分享。謝尹倫曾參與市府2019年美髮職訓班，在退役後投入美髮行業，目前在苗栗地區擁有2家美髮沙龍店，店內有10位服務人員，此案例也成功鼓舞班上學員，讓其對未來就業充滿信心。

市長高虹安表示，職訓目的就是培養第二技能專長與就業軟實力，無論是失業勞工再就業或是提升在職勞工職場競爭力，市府將協助更多市民找到專業的價值與方向。