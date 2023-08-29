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楊文科終止生命園區計畫 民政處長賴江海免職令9月生效

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
新竹縣政府人事處證實，民政處長賴江海（右）免職令將於9月1日生效。記者黃羿馨／攝影
新竹縣政府人事處證實，民政處長賴江海（右）免職令將於9月1日生效。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，並將其視為「五支箭」重大施政，不過卻遭到在地居民反對。新竹縣長楊文科今天宣布終止委託生命紀念園區興建園區規畫案，不過近2周主管會報中，卻不見當初力推生命園區的民政處長賴江海身影，新竹縣政府人事處證實，賴江海免職令將於9月1日生效。

今天民政處副處長謝明輝在縣府主管會報中說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案，楊文科在諸多考量、且無人有異議的狀況下，准予通過。

謝明輝總結，民眾主張由各鄉鎮公所來實施，符合法律規定，相關殯葬設施可由鄉鎮層級來做，與縣府設置生命園區做的相輔，因此最後建議縣立生命園區計畫從長計議，再來制定縣府的殯葬政策。

外界傳聞力推生命園區的民政處長賴江海遭免職，上周賴江海接受聯合報採訪時，還表示針對生命園區計畫，將再研議第2次與自救會座談會時間，今天記者再次致電給賴江海，他已無接電話。

據知情人士指出，賴江海並非被免職，而是自行辭職。新竹縣政府人事處證實，賴江海免職令將於9月1日生效，現職暫由副處長謝明輝代理，至於賴江海是自行職辭或是遭免職，由於賴江海是政務官，直接由首長任命，離開現職一律都是免職令，不會得知是自行辭職或是遭解職。

民政處副處長謝明輝今天在主管會報上說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案。記者黃羿馨／攝影
民政處副處長謝明輝今天在主管會報上說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案。記者黃羿馨／攝影

新竹 楊文科

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