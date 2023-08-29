台61苗栗段今起中斷 僅南下赤土崎至白沙屯側車道通行

公路總局為進行台61線苗栗縣後龍觀海大橋至西湖溪橋主線路段路面修復，自今上午8點起封閉北上白沙屯交流道以北路段；由於上周二起，南下白沙屯北溪橋更換伸縮縫工程也封閉施工，白沙屯到龍港路段南北主線車道因施工中斷，全線僅南下赤土崎至白沙屯側車道還可通行，公路總局呼籲駕駛人依路標指示提早改道。

台61線104k+068~107k+600今上午8點起封閉北上111k（白沙屯交流道）以北路段，至9月2日晚間10點止，屆時北上車輛請於白沙屯交流道匯出後右轉銜接台1線往北行駛至台13甲線左轉，至台1己線(竹南聯絡道)再左轉，至台61線向右轉由「93K竹南交流道」匯入台61線主線車道繼續北上。

另外，苗栗工務段為辦理台61線111K+271北溪橋更換伸縮縫工程，自8月22日起至31日下午5點止，封閉108k+800(赤土崎)至112k+400(白沙屯)南下主線路段。欲往南下用路人車，請於台61線108k+800(赤土崎)匝道匯出，續行駛側車道至112k+400(白沙屯)匝道再接回主線道。