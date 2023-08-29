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未收費公有停車位遭長期占用 苗栗縣擬納管強制移置

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉大同路、仁愛路口的公有停車場不收費，經常是一位難求。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉大同路、仁愛路口的公有停車場不收費，經常是一位難求。記者范榮達／攝影

苗栗縣未收費公有停車位約1500格，部分遭長期占用，縣務會議今天審查通過自治條例修正草案將納管，並有強制移置規定，公館鄉宋姓鄉民等多人都樂觀其成，認為公家停車位，濫於免費私人停車場，不公也不義。

縣政府工務處統計全縣公有收費3846格路外停車位、2503格路邊停車，未收費1273格路外停車、211路邊停車，但公有停車場收費管理自治條例，僅規範收費公有停車場，工務處今天提案修正公有停車場管理及收費自治條例，縣務會議審查通過草案。

工務處長古明弘說，民眾迭有反映免費公有停車位遭長期占用問題，但缺乏法源處理，自治條例修正案納管，規定車輛停放在公有停車格（場）內停放作為廣

告用途，或連續停放同一停車格位逾15天車輛，管理機關得命車輛駕駛人移置，或委託民間業者移置車輛至指定保管場所。

管理機關通知車主繳清停車費、移置費、保管費、其他必要費用，及罰鍰後，並限期領回，逾期或查無車主者，公告招領逾3個月無人領回者，得公告拍賣，所得價款扣除停車費後，依法提存或解繳公庫。

草案另增列電動車專用停車位費率上限，依大型車、小型車、機車收費，使用充電設備每小時增加10元，未使用充電設備每小時增加20元，草案將送縣議會審查通過後公布實施。

宋姓公館鄉民說，他每天上、下班經過公館鄉大同路、仁愛路口的停車場，免費停車位根本是一位難求，公家花了大筆經費開闢停車場，卻有部分車輛長期占用，流動率偏低，有違使用者付費精神，公用停車場的用意也大打折扣。

苗栗縣公館鄉大同路、仁愛路口的公有停車場不收費，經常是一位難求。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉大同路、仁愛路口的公有停車場不收費，經常是一位難求。記者范榮達／攝影

停車場 使用者 車主

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