快訊

發不自殺聲明 王鴻薇指鄭永金家族炒9綠電公司套錢

海豚灣戀人童星殺人判關17年被通緝 共犯最終判決也出爐了

美女眼科醫師上電視爆前夫精子少 她拒和解法院判決出爐了

新竹縣立生命園區「終止」 楊文科：從長計議就近殯葬

聯合報／ 記者郭政芬黃羿馨／新竹即時報導
民政處副處長謝明輝今天在主管會報上說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案。記者黃羿馨／攝影
民政處副處長謝明輝今天在主管會報上說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案。記者黃羿馨／攝影

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，並將其視為「五支箭」重大施政，不過卻遭到在地居民反對。新竹縣長楊文科今天宣布，近期傾聽生命園區鄉親的意見、舉辦6次說明會，民政處花3個月研議，最後提出終止委託生命紀念園區興建園區規畫案，未來將從長計議，「我們停下來，但仍將繼續做後續研究，並提出最適當的計劃。」

楊文科說，「五支箭政策還是五支箭，但在做法上要重新調整」，現階段將終止生命園區計畫委託，同時從長計議，民眾提的就近治喪觀念是一個好看法，民政處後續會來蒐集、檢討意見，至於具體期程沒有時間性，縣府會盡快來做。

民政處今天在主管會報上說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案，楊文科在諸多考量、且無人有異議的狀況下，准予通過。

民政處副處長謝明輝表示，針對生命園區計畫提出總整理，會議中提到，新竹縣的設施不足，且整頓傳統公墓刻不容緩，且以往在道路治喪的概念轉變，顯示出有公立廳堂的需求，未來也會面臨到舊墓更新和廢止公墓，以及實施環保葬的需求，現在的公益納骨塔品質不加，也不敷使用。

針對在地認為對環境的影響，包含衝擊到交通、生態、環境污染，這些在開發之前也都必須接受環評審查，且也要接受主管機關的監督，對環境影響「應可接受考驗。」

有爭議的點在於「是否回到各鄉鎮就近實施殯葬設施？」對此，新竹縣府在8月24日召集各鎮公所討論，針對傳統公墓如何做遷葬與禁葬，目標是來管理公墓與活化，目前也要求各鄉鎮公所來審慎評估，自主辦理的意願與預算，盤點在公墓用地能否設置殯葬設施，在地民意支持度與可提供多少量能，將會與公所一起來努力。

最後民政處總結，民眾主張由各鄉鎮公所來實施，符合法律規定，相關殯葬設施可由鄉鎮層級來做，這與縣府設置生命園區做的相輔，因此民政處建議縣長三大要點，第一、新竹縣各鄉鎮整體公立儐葬設施品質不佳且量能不足，縣民必須要到外縣市，導致被多倍數收費，且縣內的費用昂貴，縣府有責任提供縣民選擇優質平價，設立公立有其必要性。

第二、縣府多次舉辦說明會，傾聽各方的意見，經過彙整分析後，認為民眾意見有參考園區，建議終止委託生命紀念園區興建園區規畫案。

第三、民政處會彙整相關資料，檢視公益量能與需求面是否有落差，從長計議，再來制定縣府的殯葬政策。

對此，新竹縣長楊文科回應，原本縣府要在下周回應生命園區鄉親的意見，這段時間縣府主管開會6次來討論，並經由民政處做總整體報告，得到此結論，「重大政策的推動要與時俱進，民政處所提的建議中，生命園區的計畫對新竹縣來說有其必要性，但此案有很多其他意見值得縣府參考，因此先終止委託，並從長計議，我們停下來，會繼續做後續研究，並提出最適當的計畫。

楊文科也說，會繼續調整作法，民眾所提到的「就近實施」的概念，讓鄉親不要跑太遠，縣府會繼續收集相關資料檢討。

楊文科說明，五支箭政策還是五支箭，但在做法上要重新調整，現階段將終止生命園區計畫委託。記者黃羿馨／攝影
楊文科說明，五支箭政策還是五支箭，但在做法上要重新調整，現階段將終止生命園區計畫委託。記者黃羿馨／攝影
新竹縣反生命紀念園區自救會成員近日也改走文化路線，上周在生命園區預定地大圓山陣地舉辦音樂會。圖／自救會提供
新竹縣反生命紀念園區自救會成員近日也改走文化路線，上周在生命園區預定地大圓山陣地舉辦音樂會。圖／自救會提供
針對生命園區預定地入口處俗稱八卦窯的「霍夫曼窯」，自救會成員也發起指定古蹟、登錄歷史建築，目前已由新竹縣文化局列冊追蹤。圖／報系資料照
針對生命園區預定地入口處俗稱八卦窯的「霍夫曼窯」，自救會成員也發起指定古蹟、登錄歷史建築，目前已由新竹縣文化局列冊追蹤。圖／報系資料照

新竹 楊文科

延伸閱讀

桃市府邀弱勢童參訪世客博 認識客家歷史與精神

楊文科導覽社福兒看世客博分享 張善政：特別有意義

中台灣首長齊聚竹縣義民祭 許淑華擁抱高虹安打氣

竹北新天坑工務處爭取1千萬調查敏感地質 預計半年完成

相關新聞

百坪娃娃機店鄰校園家長憂心 竹縣府擬規範

距離新竹縣竹北市十興國小130公尺的百坪店面，近期將設置約300多台夾娃娃機，造成家長憂心，紛紛向里長和議員陳情。縣府產...

新竹縣立生命園區「終止」 楊文科：從長計議就近殯葬

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，並將其視為「五支箭」重大施政，不過卻遭到在地居民反對。新竹縣長楊文科今天宣布，近...

楊文科終止生命紀念園區計畫 自救會振奮：睿智決定

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，不過卻遭到在地居民反對，楊文科今天宣布終止委託生命紀念園區興建園區規畫案，湖口反...

竹塹中元城隍祭明辦「遶境賑孤」 竹市交通管制一次看

新竹市政府與新竹都城隍廟延續傳統舉辦「竹塹中元城隍祭」，明天（30日）下午1點將迎來4大系列活動壓軸的「遶境賑孤」。新竹...

校園工程頻流標挨批 竹市府：已現曙光

立委邱顯智及時代力量新竹市議會黨團昨批竹市府今年仍有多個重要校園工程一再流標，攸關學生通學安全、教育環境完善，就連市立新...

竹塹中元城隍祭「查夜暗訪」 竹市百人手持火把遊街

2023竹塹中元城隍祭於今天舉行農曆7月13日「查夜暗訪」，新竹市長高虹安、新竹都城隍廟管理人鄭來聖共同扶轎同行，由都城...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦