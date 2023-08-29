新竹縣立生命園區「終止」 楊文科：從長計議就近殯葬

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，並將其視為「五支箭」重大施政，不過卻遭到在地居民反對。新竹縣長楊文科今天宣布，近期傾聽生命園區鄉親的意見、舉辦6次說明會，民政處花3個月研議，最後提出終止委託生命紀念園區興建園區規畫案，未來將從長計議，「我們停下來，但仍將繼續做後續研究，並提出最適當的計劃。」

楊文科說，「五支箭政策還是五支箭，但在做法上要重新調整」，現階段將終止生命園區計畫委託，同時從長計議，民眾提的就近治喪觀念是一個好看法，民政處後續會來蒐集、檢討意見，至於具體期程沒有時間性，縣府會盡快來做。

民政處今天在主管會報上說明「新竹縣立生命園區」規劃內容，建議終止「新竹縣立生命園區興建實質規劃」委託案，楊文科在諸多考量、且無人有異議的狀況下，准予通過。

民政處副處長謝明輝表示，針對生命園區計畫提出總整理，會議中提到，新竹縣的設施不足，且整頓傳統公墓刻不容緩，且以往在道路治喪的概念轉變，顯示出有公立廳堂的需求，未來也會面臨到舊墓更新和廢止公墓，以及實施環保葬的需求，現在的公益納骨塔品質不加，也不敷使用。

針對在地認為對環境的影響，包含衝擊到交通、生態、環境污染，這些在開發之前也都必須接受環評審查，且也要接受主管機關的監督，對環境影響「應可接受考驗。」

有爭議的點在於「是否回到各鄉鎮就近實施殯葬設施？」對此，新竹縣府在8月24日召集各鎮公所討論，針對傳統公墓如何做遷葬與禁葬，目標是來管理公墓與活化，目前也要求各鄉鎮公所來審慎評估，自主辦理的意願與預算，盤點在公墓用地能否設置殯葬設施，在地民意支持度與可提供多少量能，將會與公所一起來努力。

最後民政處總結，民眾主張由各鄉鎮公所來實施，符合法律規定，相關殯葬設施可由鄉鎮層級來做，這與縣府設置生命園區做的相輔，因此民政處建議縣長三大要點，第一、新竹縣各鄉鎮整體公立儐葬設施品質不佳且量能不足，縣民必須要到外縣市，導致被多倍數收費，且縣內的費用昂貴，縣府有責任提供縣民選擇優質平價，設立公立有其必要性。

第二、縣府多次舉辦說明會，傾聽各方的意見，經過彙整分析後，認為民眾意見有參考園區，建議終止委託生命紀念園區興建園區規畫案。

第三、民政處會彙整相關資料，檢視公益量能與需求面是否有落差，從長計議，再來制定縣府的殯葬政策。

對此，新竹縣長楊文科回應，原本縣府要在下周回應生命園區鄉親的意見，這段時間縣府主管開會6次來討論，並經由民政處做總整體報告，得到此結論，「重大政策的推動要與時俱進，民政處所提的建議中，生命園區的計畫對新竹縣來說有其必要性，但此案有很多其他意見值得縣府參考，因此先終止委託，並從長計議，我們停下來，會繼續做後續研究，並提出最適當的計畫。