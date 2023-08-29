楊文科終止生命紀念園區計畫 自救會振奮：睿智決定

新竹縣長楊文科推動新竹縣立生命紀念園區，不過卻遭到在地居民反對，楊文科今天宣布終止委託生命紀念園區興建園區規畫案，湖口反縣立生命園區自救會會長陳岫玫獲悉後，感謝楊文科做出睿智決定，自救會未來將繼續監督，至於「就近殯葬」，希望縣府考量地方量能、需求和選址，不要再發生抗爭事件。

為反對生命紀念園區，湖口、新豐鄉民組成湖口反縣立生命園區自救會與新竹縣反生命紀念園區自救會，兩組人馬訴求均是撤案，其中新竹縣反生命紀念園區自救會更是發起連署罷免楊文科行動。

陳岫玫表示，得知計畫終止消息，很感謝楊文科做出睿智決定，終止生命園區計畫有必要，且要從長計議，這段時間自救會研議很多適法性的問題，包括縣府不該潦草計畫，關於地方量能、需求和選址，都得與地方好好溝通，也不樂見其他地方再發生抗爭事件，雖計畫終止，但也不是將球踢到其他縣鎮，而是希望縣府能從中，好好找出問題。

陳岫玫說，原本國有財產署的用地，可能土地要被歸還，不知縣府未來的打算？縣府開了多次會議，大家也感受到楊文科的誠意，政策要與時俱進，不要做出落後的建設，期盼縣府是真的「終止」而非「中止」玩文字遊戲，若縣府能有公告或公文，才能讓大家放下心。

陳岫玫說，日前自救會一直在做法令上的攻防，並沒有公開，原本想說9月5日3月期限到時，若沒有聽到想要的答案，接下來就會揭露資料，如今楊文科聽取人民意見，大家感到很欣慰，自救會並非要與縣府對立，未來縣府在做相關方面的規畫，若需要外部意見，都可以提供資料等，自救會也會繼續監督此案，會繼續監督到楊文科任內不會推動生命園區。

陳岫玫呼籲，縣府在實施政策之前，要能符合比例、公益原則，新竹縣是一個科技城，盼望縣長不要造成城鄉之間的對立。