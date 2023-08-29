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竹塹中元城隍祭明辦「遶境賑孤」 竹市交通管制一次看

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
竹塹中元城隍祭四大系列活動「查夜暗訪」昨晚登場，民眾高舉火把跟著都城隍爺的大公子為明天的遶境賑孤探路。圖／取自新竹都城隍廟臉書粉絲專頁
竹塹中元城隍祭四大系列活動「查夜暗訪」昨晚登場，民眾高舉火把跟著都城隍爺的大公子為明天的遶境賑孤探路。圖／取自新竹都城隍廟臉書粉絲專頁

新竹市政府與新竹都城隍廟延續傳統舉辦「竹塹中元城隍祭」，明天（30日）下午1點將迎來4大系列活動壓軸的「遶境賑孤」。新竹市多條市區道路包含中正路、東門街、中山路、北大路、北門街等都有提前封路或交通管制，提醒用路人多加注意，並遵守現場指引或改道通行。

竹塹中元城隍祭是新竹市年度宗教盛事，昨晚舉行「查夜暗訪」，今年輪到大公子查夜，在請旨後出巡替明天將登場的「遶境賑孤」先探路。昨晚超過上百人手持火把替大公子照明與開路，場面壯觀盛大，也吸引不少民眾圍觀、體驗百年城隍文化魅力。

明天將是竹塹中元城隍祭的壓軸「遶境賑孤」，新竹市將有3處停車場管制，包含樹林頭公園路邊停車場的大客車停車格共31格停車位、北大路路邊停車場大客車停車格共16格停車位及64格汽車停車位明早10時至12時管制，演藝廳廣場路邊停車場編號23到25號的汽車停車位於明早6時到後天早上7點管制，若管制提前結束，恢復停車收費。

在交通管制部分，明天早上8時至晚上12時，中正路175至177號之間道路封路管制。明天早上9時至晚上12時，包含東門街（中山路一中央路）與中山路（中正路一西大路）封路管制，明早9時至晚上12時，北大路（西大路一北門街）與北門街（中山路一北大路）實施交通管制。

明天下午遶境賑孤正式開始後，遶境路線包含中正路（中央路一北大路）、北大路（中正路一東大路）、東大路（北大路一中央路)、中央路（東大路一中正路）與演藝路（東大路一北大路）將於下午1時至5時交通管制，提醒民眾多加注意。

竹塹中元城隍祭四大系列活動「查夜暗訪」昨晚登場，民眾高舉火把跟著都城隍爺的大公子為明天的遶境賑孤探路。圖／取自新竹都城隍廟臉書粉絲專頁
竹塹中元城隍祭四大系列活動「查夜暗訪」昨晚登場，民眾高舉火把跟著都城隍爺的大公子為明天的遶境賑孤探路。圖／取自新竹都城隍廟臉書粉絲專頁

新竹 遶境 交通管制

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