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又見行人地獄 男開車未停讓直接左轉 竟撞死過馬路婦人

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹縣葉姓男子去年10月開車行經竹東鎮敦睦街無號誌交叉路口時，竟未停讓行人貿然左轉，結果不慎撞上正穿越馬路的陳姓婦人，導致陳婦顱內出血，送醫急救不治身亡。新竹地院依過失致死罪判刑葉男8月有期徒刑。

判決書指出，去年10月6日下午1時許，葉男開車行經敦睦街無號誌交岔路口時，竟因疏未注意，貿然左轉彎駛入敦睦街一巷，葉男來不及煞停閃避，直接撞擊正在穿越馬路的陳婦，陳婦倒地後顱內出血、顱骨骨折、右下肢骨折及全身多處挫傷，送醫急救不治。

法官認為，葉男開車於巷道內左轉，依道路交通安全規則規定，應確實注意車前狀況，確認交岔路口無行人穿越後始可左轉，且案發當時其視線固稍受陽光陰影、道路坡度影響，但稍加注意即可克服，葉男竟疏未注意貿然左轉，導致被害人死亡，所生損害重大且難以彌補，最後依過失致死罪判刑8月。

新竹 骨折

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