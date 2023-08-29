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百坪娃娃機店鄰校園家長憂心 竹縣府擬規範

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹縣議員吳旭智指出，夾娃娃機店出現學校周遭，孩童行經恐被吸引、沉迷或遊蕩。記者黃羿馨／攝影
新竹縣議員吳旭智指出，夾娃娃機店出現學校周遭，孩童行經恐被吸引、沉迷或遊蕩。記者黃羿馨／攝影

距離新竹縣竹北市十興國小130公尺的百坪店面，近期將設置約300多台夾娃娃機，造成家長憂心，紛紛向里長和議員陳情。縣府產發處昨表示，業者合法申請，但為防止相關行業擴張後影響學童，仍將研議相關自治條例規範，讓各界安心。

夾娃娃機店前幾年風靡全台，熱潮過後近期又以零食選物販賣機形式再度重捲而來；產發處表示，竹縣自治條例將參考其他縣市做法，包括要求選物販賣機設置距學校一定距離、提供商品不得以金錢買回、不得為法令禁止、妨害公序良俗等物，並符合商品標示及商品檢驗規定等。

產發處說，距十興國小130公尺的娃娃機店面，依土地使用管制法規可合法設置，未違反都市計畫，但由於家長和校方顧慮，產發處今天也會在縣府主管會報報告管理規畫方向。

議員吳旭智指出，近期許多家長很關注這家娃娃機店，擔心孩童會沉迷或遊蕩，居民也擔心治安和交通受影響，由於其他縣市有相關規範，除須距學校100公尺以上，也要注意有無涉及不可私自販賣的醫療器材、來歷不明的食品或妨害青少年身心發展的18禁商品，商品標示是否都符合規範等。

十興里長毛振福說，附近國小學童多，盼業者注意營業時間、規範學童進出，但地方無店家聯繫方式，只能請相關單位幫忙約束，把影響降至最低；陳姓國小家長擔心孩子心智未成熟，看到夾娃娃機店可能會被吸引，甚至沉迷，若出入民眾較複雜，也擔心孩子人身安全。

縣府教育局回應，將在校內宣導，提醒學童想去夾娃娃機店須請家長陪同、不要沉迷、流連及下課後遊蕩等，同時會請業者在門口張貼公告提醒「12歲以下入內請家長陪同」。

夾娃娃機 議員 新竹

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