竹市成德高中校車費用漲 市府：若搭乘人數增會調降

新竹市3所市立高中的交通車勞務採購案已陸續標出，有網友抱怨自己孩子就讀成德高中的校車費調漲。新竹市府教育處表示，較遠路線費用有漲，若搭乘人數增加，價格會調降。

1名網友日前在社群網站臉書Facebook「新竹爆料公社」發文說，他住在新竹縣竹北市，孩子就讀新竹市成德高中，校車價格從原本1學期收費新台幣9792元漲到2萬500元，卻都沒有任何補助，質疑地方政府到底在做什麼。

教育處人員表示，依過去交通車廠商的規定，若1條路線的搭乘人數未達30人不發車，今年市府與校方共同朝向「不減班、不停開」方向努力，將以往區段計價方式，改採各站點里程數計算費用。

有網友建議，若住在新竹縣等外縣市學生，建議可搭乘台鐵到新竹市後，再轉搭公車或騎Youbike到學校。以新豐火車站至新竹火車站、再騎Youbike到成德高中為例，每天來回交通費僅約60元左右。

新竹市政府教育處人員向中央社記者表示，學校不會刻意抬高校車費用，主要是礙於大環境，這次決標金額漲幅約3成多。

教育處人員指出，成德、建功及香山3所市立高中校車皆於本月陸續決標，其中成德高中校車的乘車費用是以公里數計算區段價格，包括新豐線、竹東線2條行駛較遠跨縣市路線價格較高。

教育處人員指出，成德高中去年的搭乘校車人數約330多人，今年降至260多人，其中新豐線的搭乘人數也從去年44人變成今年19人，因此各路線平均費用就會增加，若搭乘人數變多，費用就會調降。

關於是否有補助的可能，教育處表示，新竹市沒有學校被列為偏遠地區或非山、非市的學校，難以依據教育部相關要點申請補助，但新竹地區高中職會有跨縣市交通需求，市府會積極向中央反映、爭取。