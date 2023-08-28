快訊

台1苗栗通霄段機車撞路邊聯結車釀一男一女2死 警方調查中

喊家暴多是因無法修理蔡總統 楊志良發表聲明對「這些人」道歉了

「四腳督」局面不一定保送賴清德？郭台銘再添選戰變數 專家：長遠對他有益

竹市成德高中校車費用漲 市府：若搭乘人數增會調降

中央社／ 新竹市28日電

新竹市3所市立高中的交通車勞務採購案已陸續標出，有網友抱怨自己孩子就讀成德高中的校車費調漲。新竹市府教育處表示，較遠路線費用有漲，若搭乘人數增加，價格會調降。

1名網友日前在社群網站臉書Facebook「新竹爆料公社」發文說，他住在新竹縣竹北市，孩子就讀新竹市成德高中，校車價格從原本1學期收費新台幣9792元漲到2萬500元，卻都沒有任何補助，質疑地方政府到底在做什麼。

教育處人員表示，依過去交通車廠商的規定，若1條路線的搭乘人數未達30人不發車，今年市府與校方共同朝向「不減班、不停開」方向努力，將以往區段計價方式，改採各站點里程數計算費用。

有網友建議，若住在新竹縣等外縣市學生，建議可搭乘台鐵到新竹市後，再轉搭公車或騎Youbike到學校。以新豐火車站至新竹火車站、再騎Youbike到成德高中為例，每天來回交通費僅約60元左右。

新竹市政府教育處人員向中央社記者表示，學校不會刻意抬高校車費用，主要是礙於大環境，這次決標金額漲幅約3成多。

教育處人員指出，成德、建功及香山3所市立高中校車皆於本月陸續決標，其中成德高中校車的乘車費用是以公里數計算區段價格，包括新豐線、竹東線2條行駛較遠跨縣市路線價格較高。

教育處人員指出，成德高中去年的搭乘校車人數約330多人，今年降至260多人，其中新豐線的搭乘人數也從去年44人變成今年19人，因此各路線平均費用就會增加，若搭乘人數變多，費用就會調降。

關於是否有補助的可能，教育處表示，新竹市沒有學校被列為偏遠地區或非山、非市的學校，難以依據教育部相關要點申請補助，但新竹地區高中職會有跨縣市交通需求，市府會積極向中央反映、爭取。

新竹 校車 火車站

延伸閱讀

竹塹中元城隍祭「查夜暗訪」 竹市百人手持火把遊街

立委質疑竹市校園工程一再流標 市府：積極邀標中

好拍到手軟！最新「真實版糖果屋」降落韓國慶州，甜點博物館、美國校車、夢幻咖啡廳統統有

民進黨竹市立委參選人林志潔控行政不中立 竹市府否認

相關新聞

邱顯智批新竹校園工程一再流標 竹市府：已現曙光

立委邱顯智及時代力量新竹市議會黨團今天上午召開記者會，指出後天就是國中小開學日，新竹市今年卻仍有多個重要校園工程一再流標...

竹塹中元城隍祭「查夜暗訪」 竹市百人手持火把遊街

2023竹塹中元城隍祭於今天舉行農曆7月13日「查夜暗訪」，新竹市長高虹安、新竹都城隍廟管理人鄭來聖共同扶轎同行，由都城...

楊文科導覽社福兒看世客博分享 張善政：特別有意義

世界客家博覽會正在桃園中壢展開，桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣長楊文科帶領新竹縣社會福利服務中心扶助的孩子，參觀世客博...

預防子宮頸癌 竹縣9月起免費為2500國中生接種HPV疫苗

新竹縣衛生局將於開學日9月1日起，免費為國中女學生接種人類乳突病毒（HPV）公費疫苗，預計新竹縣將有2500名國中女學生...

苗縣出現第2例本土登革熱 今啟動孳生源清除防治作業

苗栗縣今天新增一例本土登革熱個案，縣府防疫團隊上午啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作...

家長憂孩子沉迷…十興國小旁開設百坪娃娃機店 竹縣府擬規範

夾娃娃機店前幾年風靡全台，熱潮過後近期又以零食選物販賣機形式再度重捲而來，距離新竹縣十興國小130公尺的百坪店面，近期將...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦