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竹塹中元城隍祭「查夜暗訪」 竹市百人手持火把遊街
2023竹塹中元城隍祭於今天舉行農曆7月13日「查夜暗訪」，新竹市長高虹安、新竹都城隍廟管理人鄭來聖共同扶轎同行，由都城隍爺的大、二公子輪流領城隍旨令，替都城隍爺執行訪查中元遶境賑孤的主要幹道，上百民眾分持火把跟在隊伍後面行走，陣仗綿延數十公尺，祈求城隍爺庇佑平安。
高虹安表示，每到農曆7月為城隍祭登場的季節，深具文化意義，竹塹中元城隍祭即將來到最高潮，今晚為城隍爺奉旨「遶境賑孤」前2日所舉辦的「查夜暗訪」，先替城隍爺進行探路。今年由都城隍爺的大公子開先鋒，讓沿路上的孤魂野鬼有機會向公子申冤，也能夠讓農曆7月15日的遶境賑孤的活動更加順利，祈求城隍爺保佑新竹市國泰民安、風調雨順、安居樂業。
竹市府民政處長嚴翊琦表示，新竹都城隍廟已經有270餘年歷史，見證新竹市的繁榮與發展，更是新竹民眾的信仰中心。竹塹中元城隍祭四大系列活動包含福門大開、夯枷解厄、查夜暗訪、遶境賑孤」，今天所舉辦的查夜暗訪，即是為遶境賑孤揭開序曲。最後登場的遶境賑孤將於國曆8月30日下午1點舉辦，邀請國人一同來感受百年城隍的文化底蘊。
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