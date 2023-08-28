桃市府邀弱勢童參訪世客博 認識客家歷史與精神

桃園市長張善政與新竹縣長楊文科今天下午帶領80名新竹縣弱勢孩童，參訪世界客家博覽會台灣館，並接受專業導覽，希望藉由文化教育參訪遊程，認識傳統客家文化的歷史與精神。

張善政表示，記得上任之初，楊文科就表示將提高新竹縣參與程度，投入世客博台灣館新竹縣展區，使展覽安排得有聲有色，桃園市是客家鄉親人數最多的縣市，搭配全國客家鄉親朋友比例最高的新竹縣，結合雙方的參與讓世客博相當成功。

楊文科說，感謝桃園市政府安排大小朋友2天1夜的世客博參觀行程，讓孩子從小感受客家文化之美，了解客家文化的歷史發展及信念，台灣館內的新竹縣展區，以南方松打造信念匯聚之塔，展出三山國王廟、義民廟信仰，傳遞客家團結忠義、勤勞樸實的精神，相信到訪者會非常有收穫。

觀光旅遊局長周柏吟表示，市府邀請全台文化、教育、經濟資源較稀缺的孩童及弱勢族群參與世客博2日遊，讓更多人認識客家文化、體驗桃園景點與生活，桃園市與新竹縣未來將繼續協力推廣區域治理平台，透過觀光行銷、農特產品推廣、公共運輸等面向，展開更多領域合作。