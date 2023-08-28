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楊文科導覽社福兒看世客博分享 張善政：特別有意義

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（右一）收到新竹縣孩子的感謝信十分開心，與新竹縣長楊文科（左一）和小朋友合影。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右一）收到新竹縣孩子的感謝信十分開心，與新竹縣長楊文科（左一）和小朋友合影。記者曾增勳／攝影

世界客家博覽會正在桃園中壢展開，桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣長楊文科帶領新竹縣社會福利服務中心扶助的孩子，參觀世客博新竹縣展區，楊文科扮演導覽員介紹客家文物內容，讓社福孩子看得津津有味，張善政稱許楊文科分享身為客家子弟對客家文化的體會「特別有意義」，楊文表示，看到新竹縣小朋友興高采烈參加活動，發表感謝信函，是非常成功的文化之旅。

新竹縣受邀參加世界客家博覽會，楊文科親自帶領新竹縣社會福利服務中心扶助的小朋友，免費到桃園參觀世客博展覽二天一夜遊程，張善政全程陪同和歡迎楊文科參訪世客博，新竹縣孩子代表朗誦繪畫的感謝卡，讓張善政很感興趣，張善政說， 他上任後楊文科表達世客博新竹縣參與比重要加大，意義特別大，新竹縣是全國客家鄉親比例最高、桃園則是客家人數最多，桃園與新竹縣緊密搭配讓世客博會更加成功。

楊文科走進台灣館的新竹縣展區主題「信念匯聚之地」前、表示，看到「南方之松」展示客家信念在內，三山國王廟從台灣頭到台灣尾，有三山國王廟就有客家人，義民廟在新埔，分香出去1、200座，有義民廟就有客家人，客家人重視晴耕雨讀，告訴子弟好好讀書工作，也告訴大家義民精神就是忠義精神，大家團結一心報效國家，還有就是硬的腳掌筋，代表勞勤樸實才能創造一番事業。

楊文科隨後扮演導覽員，介紹新竹縣展區展出的客家義民精神、客家山歌、客家方口獅、客家物產及民俗的客家文化，令陪同的張善政頗為佩服，楊文科表示，張善政世客博辦的非常成功，安排世客博每一縣市展館都請當地縣市大小朋友來參觀，2天1夜行程讓小朋友從小感受客家文化之美，了解客家來源及客家信念，看到小朋友參觀笑容，可見是一場非常成功的文化之旅。

桃園市長張善政陪同新竹縣長楊文科，與新竹縣參訪世客博會的大小朋友合影，分享喜悅。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政陪同新竹縣長楊文科，與新竹縣參訪世客博會的大小朋友合影，分享喜悅。記者曾增勳／攝影
新竹縣長楊文科（右一）扮導覽員介紹客家文化，桃園市長張善政（右二）與新竹縣大小朋友感興趣。記者曾增勳／攝影
新竹縣長楊文科（右一）扮導覽員介紹客家文化，桃園市長張善政（右二）與新竹縣大小朋友感興趣。記者曾增勳／攝影
新竹縣長楊文科（右一）扮導覽員介紹客家文化，桃園市長張善政（右二）與新竹縣大小朋友感興趣。記者曾增勳／攝影
新竹縣長楊文科（右一）扮導覽員介紹客家文化，桃園市長張善政（右二）與新竹縣大小朋友感興趣。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）與新竹縣長楊文科（右）參觀世客博新竹縣展區，互贈禮物、相互稱讚。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左）與新竹縣長楊文科（右）參觀世客博新竹縣展區，互贈禮物、相互稱讚。記者曾增勳／攝影

新竹 楊文科 張善政

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