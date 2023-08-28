苗栗新增1例登革熱 個案有新北石碇活動史

苗栗縣今天新增1例本土登革熱病例，個案為60歲女性，本月18至20日有新北市石碇區活動史，為苗栗縣今年第2例本土登革熱病例。

苗栗縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，今天新增1例登革熱確診個案為60歲女性，居住在苗栗縣苑裡鎮，近期沒有出國及台灣中南部活動史，但8月18至20日有新北市石碇區活動史。

苗縣衛生局指出，個案8月24日初採登革熱快篩為陰性、無症狀，但為慎重起見，採檢血液送中央實驗室進行檢驗，並做初步調查及戶外半徑50公尺孳生源清除，昨天晚間經疾病管制署通知研判確診，為苗栗今年第2例本土登革熱病例。

衛生局表示，防疫團隊今天啟動個案居住地與活動地周邊場所進行孳生源清除及化學防治作業，並提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史及接觸史。