快訊

圍棋／控周俊勳性騷蘇聖芳淚訴 訓練期間還遭隊友霸凌嘲笑

核汙水效應擴大...日本收到大量騷擾電話 大陸外交部正面回應了

北捷必比登美食地圖大公開！前3名捷運站出爐 兩大線被酸「美食沙漠」

苗栗新增1例登革熱 個案有新北石碇活動史

中央社／ 苗栗縣28日電

苗栗縣今天新增1例本土登革熱病例，個案為60歲女性，本月18至20日有新北市石碇區活動史，為苗栗縣今年第2例本土登革熱病例。

苗栗縣政府衛生局今天發布新聞稿表示，今天新增1例登革熱確診個案為60歲女性，居住在苗栗縣苑裡鎮，近期沒有出國及台灣中南部活動史，但8月18至20日有新北市石碇區活動史。

苗縣衛生局指出，個案8月24日初採登革熱快篩為陰性、無症狀，但為慎重起見，採檢血液送中央實驗室進行檢驗，並做初步調查及戶外半徑50公尺孳生源清除，昨天晚間經疾病管制署通知研判確診，為苗栗今年第2例本土登革熱病例。

衛生局表示，防疫團隊今天啟動個案居住地與活動地周邊場所進行孳生源清除及化學防治作業，並提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫並主動告知旅遊史及接觸史。

登革熱 衛生局

延伸閱讀

高雄新增7本土登革熱病例 開學在即陳其邁視察校園防疫

日增7例！高雄本土登革熱疫情再升溫 這區激增最多

台南登革熱疫情嚴峻！推新政策 熱區市場每周一休市

防止登革熱！地下室雜物積水清40噸垃圾 屏縣府開罰4件

相關新聞

楊文科導覽社福兒看世客博分享 張善政：特別有意義

世界客家博覽會正在桃園中壢展開，桃園市長張善政今天下午陪同新竹縣長楊文科帶領新竹縣社會福利服務中心扶助的孩子，參觀世客博...

邱顯智批新竹校園工程一再流標 竹市府：已現曙光

立委邱顯智及時代力量新竹市議會黨團今天上午召開記者會，指出後天就是國中小開學日，新竹市今年卻仍有多個重要校園工程一再流標...

預防子宮頸癌 竹縣9月起免費為2500國中生接種HPV疫苗

新竹縣衛生局將於開學日9月1日起，免費為國中女學生接種人類乳突病毒（HPV）公費疫苗，預計新竹縣將有2500名國中女學生...

苗縣出現第2例本土登革熱 今啟動孳生源清除防治作業

苗栗縣今天新增一例本土登革熱個案，縣府防疫團隊上午啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作...

家長憂孩子沉迷…十興國小旁開設百坪娃娃機店 竹縣府擬規範

夾娃娃機店前幾年風靡全台，熱潮過後近期又以零食選物販賣機形式再度重捲而來，距離新竹縣十興國小130公尺的百坪店面，近期將...

桃園鐵路地下化出土南移封平交道 9個月交通黑暗期會勘解方

桃園鐵路地下化南端引道出土南移1.2公里拍板，市長張善政與交通部政次胡湘麟今天上午會同民代多人現場會勘，因出土南移施工新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦