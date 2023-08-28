邱顯智批新竹校園工程一再流標 竹市府：已現曙光

立委邱顯智及時代力量新竹市議會黨團今天上午召開記者會，指出後天就是國中小開學日，新竹市今年卻仍有多個重要校園工程一再流標，攸關學生通學安全、教育環境完善，就連新竹市立幼兒園重建都沒進度，批評如何讓家長放心。新竹市府對此回應是大環境不好，但都在努力推進，各項重大工程「已現曙光」。

竹市府表示，雖國內營建業大環境不佳，但新竹市今年建立機制，調整及精算各項工程案，對於流標多次的工程重新檢討、提高工程預算。對於時代力量所提新竹市教育設施工程延宕等問題，市府內部早已啟動全面盤點，深刻檢視標案內容、不僅檢討先前不足之處，也建置管控標案進度的機制，並訪查市價編列合理經費。

邱顯智今天在記者會上表示，學童安全、公共幼托不能再等，新竹市還有5個重要教育建設的標案不斷流標，總計流標次數達25次，包含關埔國小體育館及景觀工程、關東國小綠生活通學廊道、三民國小通學廊道、新竹市立幼兒園、富禮國中射箭場館，事關學童通學安全、教育環境、公共幼托、國手培育。

邱顯智指出，關埔國小體育館及景觀工程已經流標9次，學生們還要等多久才能享用到運動和活動的空間，而預計以1.3億元原地重建的新竹市立幼兒園工程也一再流標，導致寄讀於福林幼兒園的市幼學童都畢業了，還等不到自己的幼兒園蓋好，更無法緩解新竹市公共幼托資源不足的問題。

時力市議員林彥甫指出，今年截至 7 月底，高虹安市府公開招標的流標率高達18%，標案1254件中就有230件流標，比去年的10%多出將近一倍，這也導致許多重要公共工程停擺。

邱顯智提出將積極與工程會溝通，請工程會介入督導、協助新竹市政府，有必要的話由工程會召集檢討會議，修正計畫和招標文件，提出有效解決問題。