預防子宮頸癌 竹縣9月起免費為2500國中生接種HPV疫苗

新竹縣衛生局將於開學日9月1日起，免費為國中女學生接種人類乳突病毒（HPV）公費疫苗，預計新竹縣將有2500名國中女學生受益。衛生局長殷東成表示，這次施打的公費HPV為9價型，9至14歲接種2劑、15歲以上需打3劑，建議皆應接種相同價數，並依時程完成所有劑次施打，以具有完整保護力，同時也呼籲家長一起預防子宮頸癌、鼓勵家中女兒接種。

新竹縣衛生局指出，持續感染人類乳突病毒是罹患子宮頸癌的主要原因，也是台灣女性健康殺手，台灣1年約有608人因而喪命，而接種HPV疫苗能有效預防7成以上的子宮頸癌，為守護女性健康、全面預防子宮頸癌，新竹縣2015年開始推動國中女生免費施打人類乳突病毒（HPV）疫苗政策。

新竹縣衛生局表示，新竹縣去年子宮頸癌退居女性十大死因的第13位；2019年因子宮頸癌死亡人數為18人，2020年降為16人、2021年降為9人，顯見新竹縣近年在抹片、疫苗雙管齊下防治下，子宮頸癌罹患人數呈現明顯下降趨勢。

新竹縣衛生局表示，自9月起至10月30日，衛生局將進駐新竹縣內40所國中提供接種服務，若因故無法於校園施打的學生，亦可於11月15日前至衛生所或合約院所補接種，施打疫苗後常見的副作用有暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢，有小於5%以下的人會有全身性發燒情形，建議接種後應觀察30分鐘再離開。