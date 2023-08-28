苗縣出現第2例本土登革熱 今啟動孳生源清除防治作業

苗栗縣今天新增一例本土登革熱個案，縣府防疫團隊上午啟動居住地與活動地周邊社區、學校、公園等場所進行孳生源清除及化學防治作業，並提醒民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫。

縣衛生局指出，該案確定病例，為60歲女性，居住苑裡鎮。該女性近期無出國也無中南部活動史，但於8月18至20日有新北市石碇區活動史，因該地出現確診個案，由他地衛生局以接觸者轉介至苗栗縣衛生局。

8月24日初採登革熱快篩為陰性，個案無症狀，但為慎重起見，採檢血液送中央實驗室進行檢驗，並做初步調查及戶外半徑50公尺孳生源清除。27日晚上經疾病管制署通知研判確診，該案已是苗栗縣今年第2例本土登革熱(無境外移入病例)。

局長張蕊仙表示，國內登革熱疫情嚴峻，暑假即將結束，返國及返校人數增加，如出現登革熱相關症狀，請儘速就醫，主動告知旅遊史及接觸史。

另外，針對社區中可能有隱藏個案，請鄉親注意環境孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，檢視戶內外周圍是否有堆置廢棄的容器、雜物、桶、缸、甕、花盆及各式底盤、帆布、廢棄輪胎等，並進行容器減量。至登革熱流行地區活動時注意防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可之防蚊藥劑等，以減少病媒蚊叮咬傳播風險，相關防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網或衛生局官網，也可洽詢當地衛生所。