家長憂孩子沉迷…十興國小旁開設百坪娃娃機店 竹縣府擬規範

夾娃娃機店前幾年風靡全台，熱潮過後近期又以零食選物販賣機形式再度重捲而來，距離新竹縣十興國小130公尺的百坪店面，近期將設置約300多台夾娃娃機店，家長憂心下課影響孩童沉迷，紛紛向當地里長和議員陳情。新竹縣產發處也表示，將著手研議相關自治條例規範，明天將於縣府主管會報中報告。

議員吳旭智指出，許多家長都很關注，由於夾娃娃機店在學校周遭，擔心孩童上下學時行經被吸引、沉迷，或在此遊蕩，附近居民也擔心治安和交通受到影響，由於其他各縣市對於夾娃娃機店都有相關規範，必須距離學校要100公尺以上，他也和縣府產發處來研議，希望朝向新竹縣地方自治條例來規範。

吳旭智說，家長也憂心夾娃娃機台內的物品，有無涉及不可私自販賣的醫療器材、來歷不明的健康食品，或是妨害青少年身心發展的18禁商品，商品標示是否都符合規範，希望店家能明訂禁止18歲以下學童入場，或18歲以下需家長陪同等，但由於該店是無人商店形式，若要控管進場民眾年紀相對困難，目前將從教育角度，請家長來引導孩童，也請相關單位加強稽查。

十興里長毛振福表示，一周前他就將店家現況通報竹北市公所、縣府，雖店家申請均合法，但由於附近國小學童多，希望業者在營業規範上多加考量，看是否可調整營業時間、規範學童進出狀況，還有機台商品屬性是否適合小朋友等，也希望相關單位能約束店家，把影響降至最低。

陳姓家長表示，希望新竹縣政府訂定相關規範，不要讓學校周遭設置類似大型的電子遊藝店，因為國小學童年紀尚幼、心智未成熟，下課或去安親班路上，看到夾娃娃機店被吸引，恐怕會沉迷，再加上該店家出入民眾較為複雜，也擔心學童人身安全。

新竹縣產發處表示，該選物販賣機設於商業區，依據土地使用管制法規可合法設置，並無違反都市計畫，且距離十興國小最短距離為130公尺，但由於家長和校方均有擔心和顧慮，產發處也著手研議相關自治條例規範，明天將於縣府主管會報中報告。