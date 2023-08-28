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桃園鐵路地下化出土南移封平交道 9個月交通黑暗期會勘解方

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，市長張善政（中）會勘盼中央地方合作，降低交通衝擊至最小。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，市長張善政（中）會勘盼中央地方合作，降低交通衝擊至最小。記者曾增勳／攝影

桃園鐵路地下化南端引道出土南移1.2公里拍板，市長張善政與交通部政次胡湘麟今天上午會同民代多人現場會勘，因出土南移施工新光路平交道暫時封閉9月交通黑暗期，地方提出替代方案，張善政希望交通衝擊降至最低，胡湘麟表示，新光路平交道施作臨時軌暫時封閉，將請交通部單位與地方研議相關替代平交道方案，降低地方交通干擾。

桃園鐵路地下化工程南端引道出土爭議，上周行政院副院長鄭文燦拍板南移1.2公里、過台66線後，張善政回國後立即會同湖湘麟、立委呂玉玲和議員多人至平鎮新光路平交道、台66平交道會勘交通問題，鐵道局簡報提出桃園鐵路地下化南端出土南移1.2公里，增加預算115億元，工期延後2年，施工階段施作臨時軌，新光路平交道將暫時封閉9月施工，面臨交通黑暗期，引起與會關切。

呂玉玲說，臨時軌與新光路平交道封閉，地方找到替代方案，相信中央及地方合作，2026年臨時軌完成，當地也有疏解交通替代道路。舒翠玲表示，該平交道暫封9個月衝擊交通大，地方將與市府找出最好替代方案，建議採用新光合纖左側新光路、租用民地銜接新光路2段8巷替代方案，對地方交通衝地方與市府擊最小。

張善政感謝交通部採納地方的南移1.2公里出土方案，他說，地下化南端出土南移台66以南，未來在地交通及施工疏解，中央和地方要一起努力把交通衝擊降至最小。

胡湘麟表示，地下化方案往南延伸1.2公里過台66線，相關程序將以原計畫修正方式辦理，還有一些行政程序在走，涉及新光路平交道封閉9個月施作臨時軌交通黑暗期，地方提出相關方案，請鐵道局、台鐵局溝通討論替代平交道方案，將施工期間降低地方交通的干擾。

桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，立委呂玉玲（右一）、市議員舒翠玲（左二）與市長張善政等人會勘協調。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，立委呂玉玲（右一）、市議員舒翠玲（左二）與市長張善政等人會勘協調。記者曾增勳／攝影

桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，新光路平交道（見圖）封閉9個月交通黑暗期，中央地方尋求替代方案。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，新光路平交道（見圖）封閉9個月交通黑暗期，中央地方尋求替代方案。記者曾增勳／攝影

桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，新光路平交道（見圖）封閉9個月交通黑暗期，中央地方尋求替代方案。記者曾增勳／攝影
桃園鐵路地下化南端引道出土南移案，新光路平交道（見圖）封閉9個月交通黑暗期，中央地方尋求替代方案。記者曾增勳／攝影

張善政 鐵路地下化 桃園

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