60歲男眼睛紅腫眼屎多 竟是瞼板腺塞住「缺油」
新竹60歲許姓男子眼睛長期疼痛、紅腫，且有異物感、分泌物多，就醫後發現是乾眼症合併眼瞼炎，由於許男分泌油脂的瞼板腺，因長期阻塞已經發炎，導致淚液中油脂分泌太少，使用人工淚液和熱敷治療效果有限，最後經脈衝光雷射將瞼板腺疏通後，症狀已明顯趨緩。
中國醫藥大學新竹附設醫院眼科醫師邱瓊儀指出，許男在接受脈衝光雷射治療前，先進行高階乾眼的檢測，區分病人乾眼症的類型，屬於缺油型還是缺水型，還是綜合型？經過檢測後，發現許男淚液中的油脂分泌太少，當油脂分泌太少，就像眼睛少了一個防護罩。
邱瓊儀說，當眼睛少了防護罩，這時候不管怎麼點人工淚液，只要太陽很大或者是房間溼度太低，或者是像新竹風大，就留不住水分，所以一直點人工淚液效果並不好，加上許男除了淚液中的油脂較少，分泌油脂的瞼板腺，管線因為長期阻塞已經發炎甚至萎縮，經醫病溝通，最後執行脈衝光雷射治療。
邱瓊儀說明，脈衝光雷射是介於雷射光跟可見光之間的一個能量，可以加熱使瞼板腺油脂比較容易融化，讓淚水中的油脂比較容易排出，結束療程後，建議病患每天多花15分鐘熱敷，讓油脂排出不要塞住，同時提醒若使用3C，一定要動眼30分鐘，休息5分鐘，閉眼或者是多眨眼，眨眼的時候也會有助於眼淚的排出，讓眼睛比較不會乾澀。
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