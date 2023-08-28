物料漲經費增 桃園軌道建設卡關

桃園鐵路地下化以站體分段，分成8個標由交通部負責招標，除平鎮站工程已決標動工，其他7標有4標上網但是一直沒決標。另外3標也乏人問津下架修訂中。捷工局認為，增加經費龐大是最大問題，加上桃園站延宕，鐵路地下化和捷運綠線完工期程都將受影響；議員呼籲市府盡量爭取經費，避免拖延過久。

行政院副院長鄭文燦日前宣布，中央同意桃園鐵路地下化平鎮出土南延，但沒說清楚增加100億元經費如何分攤。捷工局昨指出，桃園鐵路地下化原先總經費為1047.93億元，中央和地方依照自償率等條件訂出75%、25%分攤比率，估計交通部會按原先比率分攤，中央財主單位較能接受，這樣一來，市府將增加25億支出。

平鎮站南延不只引發誰出錢的爭議，也曝露鐵路地下化其他7個標案和捷運綠線支線，都面臨必須增加經費才能吸引投標的問題。捷工局評估，交通部至少將增加經費才能吸引投標，按物價波動幅度，未來各標案不增加30%很難發包，等於桃鐵全線工程保守估計要多出至少300多億，中央和地方的負擔都會加重。

另外，捷運綠線雖已完成發包正在施工，但是最大站桃園GC07站碰上文資保存問題，鄭文燦任內工程就因此延宕2年多，捷工局估計，等各方達成共識，車站工程恐被迫延後3、4年才能完工，因此站是鐵路地下化、捷運綠線、棕線共構，「鐵路地下化2030年、捷運綠線2027年全線通車的目標看來是沒希望了」。

議員彭俊豪認為，軌道工程造價雖隨物價波動上漲，但因為大眾運輸服務量能大，又能帶動地方發展，各方面的建設回饋還是很被期待。鄭文燦在市長任內向中央爭取高比率的補助款，也做好財政規畫，張善政市長和團隊也要用心，繼續跟中央爭取補助和開拓財源，也要做好財務規畫。

捷工局說，軌道工程包括鐵路地下化與前市府規畫的「三心六線」，所有標案不會集中在1、2年全部發包，不至於出現短期內要支付全部配合的經費，財主單位目前也認為，只要妥善規畫財務開源節流，可以負擔。