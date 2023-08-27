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世客博熱展桃園市府與高鐵合作 免費定點定時免預約導覽
2023世界客家博覽會暑假期間吸引各地大小民眾參訪，桃園市府觀旅局與台灣高鐵公司合作，推出高鐵假期世客博桃園行程，免費定點定時免預約導覽服務，觀旅局長周柏吟今天下午表示，利用世客博與台灣高鐵接軌，嘗試推出這項高鐵世客博假期，接著年底萬聖節、跨年晚會、明年燈節或市府跨局處大型活動，亦將考慮與高鐵合作推展桃園觀光。
世界客家博覽會期間（至10月15日止），市府觀旅局結合台灣高鐵推出高鐵假期世客博桃園導覽方案，只要登記參加高鐵假期桃園行程的旅客，世客博期間搭乘高鐵至桃園站，可享有世客博免費定點定時免預約導覽服務。
觀旅局表示，無論是參加「高鐵+飯店」或「高鐵+租車」行程的旅客，當日憑高鐵假期車票參觀世客博，即可透過世客博導覽入員專業解說，了解和體驗客家文化內涵，此外，高鐵配合桃園飯店的住宿方案，包括「和逸飯店．桃園館2日自由行」及「桃園城市商旅航空館2日自由行」，也都非常適合搭配利用參訪世客博，認識客家文化。
周柏吟表示，該局與台灣高鐵在世客博期間首次嘗試合作，接續登場的10月萬聖節、年底跨年晚會及明年春節期間桃園燈節、市府跨局處大型觀光活動，由於每年吸引遊客愈來愈多，該局未來將與台灣高鐵合作推出桃園假期方案，或納入旅宿業者，提供旅客更多、更好的魅力遊程，輕鬆走逛桃園，體驗桃園在地觀光特色。
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