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桃園市美術協會年度大展 盼城市更充滿文化氣息

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市美術協會年度展現場用回收寶特瓶創作，立委萬美玲、副市長王明鉅、議員黃婉如共同署名，傳達永續意義。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市美術協會年度展現場用回收寶特瓶創作，立委萬美玲、副市長王明鉅、議員黃婉如共同署名，傳達永續意義。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市副市長王明鉅今日上午前往桃園展演中心，出席桃園市美術協會年度大展開幕茶會，並表示表示這次展覽有許多著名藝術家的作品，還有立法委員萬美玲的支持，讓桃園充滿更多的文化氣息。王明鉅與萬美玲、協會歷屆理事長用毛筆妝點現場以樹為主題的創作品，代表「百年樹人桃花」的意涵，期許傳承桃園的藝術美與生活美。

現場還有回收寶特瓶創作，王明鉅與萬美玲、議員黃婉如共同署名，傳達永續意義。萬美玲表示，她昨天已經來觀賞展覽，不僅看見許多創作，也發現許多孩子在現場非常開心，讓她感受到讓藝術貼近生活其實垂手可得；非常感謝張善政市長及市府團隊致力推動藝術文化發展，提供許多支持與協助，未來桃園除了硬體設備、建設必須迎頭趕上外，在教育、文化等軟體部分也要持續精進，期盼市府與協會持續攜手合作，讓桃園成為更有文化及藝術涵養的城市。

文化局表示，「2023桃園市美術協會年度大展」即日起至9月3日在桃園展演中心展出，今年有近200件作品，包含水墨、書法、油畫、水彩、版畫、膠彩、多媒材、數位、立體與裝置藝術等，展覽期間有協會會員導覽，讓觀展者深入瞭解創作與藝術家。

桃園市美術協會年度大展在藝文園區展展演中心舉行。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市美術協會年度大展在藝文園區展展演中心舉行。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園 萬美玲 王明鉅

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