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中央公園化身最健康派對！ 7千人齊聚電音夜跑

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
逾7千名跑者昨晚聚集台中，在電音、五光十色燈光下「夜跑」，讓中央公園化身全台最大最健康派對。圖／台中市政府提供
逾7千名跑者昨晚聚集台中，在電音、五光十色燈光下「夜跑」，讓中央公園化身全台最大最健康派對。圖／台中市政府提供

近期路跑、夜跑風氣盛，台中場「2023 VISOGE夜跑派對」昨晚登場，在電音炒熱的氣氛下，搭配五光十色燈光，逾7千名跑友齊聚「台中之肺」中央公園，在夏夜揮灑汗水，用夜跑high翻台中夜晚。

現代人工作繁重，不少人選擇「夜跑」維持運動習慣，「2023 VISOGE夜跑派對」結合派對元素，包含電音DJ、夜光路跑、舞蹈等三大元素，讓跑者用「夜跑」熱情點亮城市。

台中場昨於中央公園舉行，主辦方全統運動用品總經理余俊芳說，賽事分為愛跑組(10公里)及青春組(4公里)，現場更推出超值物資，包括夜光手環、發光帽、夜光獎牌等，並安排精采的派對節目，盼帶給跑者美好回憶。

建設局長陳大田表示，有「台中之肺」盛名的的中央公園舉辦夜跑活動，公園面積廣達67公頃，園區有1.2萬株的台灣原生樹種及各季節植栽，為台中的都市綠肺，接下來也陸續會有國慶焰火等活動，歡迎大家屆時前來參加。

運動局副局長游志祥指出，感謝主辦單位團隊支持台中運動發展，此次賽事特別響應愛心公益，將賽會運動用品等物資合計價值10萬元整，捐贈予台中光音育幼院，提倡運動同時支持愛心公益。

運動局提到，市府積極打造酷城市、酷運動，去年成功在中央公園辦理DADA NIGHT RUN 夜跑派對後，今年再度回到一樣的場地辦理夜跑活動，市府也積極推動積極推展特色路跑、辦理運動活動，鼓勵市民走出戶外、享受健康運動。

「2023 VISOGE夜跑派對」10公里女子組冠軍選手進入終點。圖／台中市政府提供
「2023 VISOGE夜跑派對」10公里女子組冠軍選手進入終點。圖／台中市政府提供
中市建設局長陳大田(圖中)、運動局副局長游志祥(左二)昨出席活動。圖／台中市政府提供
中市建設局長陳大田(圖中)、運動局副局長游志祥(左二)昨出席活動。圖／台中市政府提供

運動 派對 路跑

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