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九月一日起 竹市西大路地下道全日汽車禁止左右轉

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
交通處提醒，駕駛人行經西大路往市區方向可提前左轉南大路行駛振興陸橋，或右轉南大路經光復路往市區；地下道出口直行後，可改道西門街或中山路，請勿違規左、右轉林森路，以免受罰。圖／市府指出
交通處提醒，駕駛人行經西大路往市區方向可提前左轉南大路行駛振興陸橋，或右轉南大路經光復路往市區；地下道出口直行後，可改道西門街或中山路，請勿違規左、右轉林森路，以免受罰。圖／市府指出

新竹市西大路地下道是市區進入竹科園區寶山路的主要道路之一，為改善下午尖峰時段西大路地下道轉向車輛交通瓶頸及行車安全，新竹市府5月16日起試辦「西大路地下道下午尖峰禁止左、右轉林森路」措施，車流紓解率大幅提升，汽車增加13%、機車增加20%，市府今指出，為強化西大路與林森路口安全性，9月1日將採全日實施西大路地下道汽車禁止左、右轉林森路措施。

交通處表示，5月16日試辦「西大路地下道下午尖峰禁止左、右轉林森路」成效良好，有效提升車流紓解率，汽車的紓解率增加13%、機車的紓解率也增加20%，且試辦尖峰時段無發生交通事故。但在非禁止左、右轉時段仍有車輛因轉向發生交通事故，市府也接獲民眾反映，因疏忽禁止左、右轉管制時段而違規，經交通改善小組委員共識，建議改全日實施，不僅提升安全性，民眾亦無須記憶管制時段，同時也可減輕尖峰時段警察執勤負擔。

交通處指出，9月1日起將實施「西大路地下道全日禁止左、右轉林森路」，市府已於周邊設置宣導牌面及紅布條，實施初期也將請警察局協助交通疏導，維持周邊交通秩序與行車安全。

交通處說明，市長高虹安7月5日主持交通改善小組會議，並聽取「西大路地下道下午尖峰禁止左、右轉林森路」措施成效報告，實施成果良好，並經專家學者皆一致肯定這項措施，並建議應全日實施，避免民眾對於管制時間不清楚而違規。

交通處提醒，駕駛人行經西大路往市區方向可提前左轉南大路行駛振興陸橋，或右轉南大路經光復路往市區；地下道出口直行後，可改道西門街或中山路，請勿違規左、右轉林森路，以免受罰。警方則說，為減輕警力負擔，已向交通部爭取科技執法設備補助，將透過科技執法取締違規車輛，以確保行車效率與安全，預計最快於年底實施。

市府今指出，為強化西大路與林森路口安全性，9月1日將採全日實施西大路地下道汽車禁止左、右轉林森路措施。圖／市府指出
市府今指出，為強化西大路與林森路口安全性，9月1日將採全日實施西大路地下道汽車禁止左、右轉林森路措施。圖／市府指出

新竹 警察

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