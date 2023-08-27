串接河海綠色旅遊斷點 新竹漁港自行車道改善完成

新竹市府持續優化新17公里海岸線自行車道，日前獲交通部補助120萬元，投入總經費近1800萬元辦理新竹漁港自行車道路線斷點改善，串連頭前溪左岸及17公里海岸線，並新增漁港全區指示牌、整理植栽景觀，共計改善約1.7公里，有效將自行車與汽車行駛路線分流，目前已改善完成開放，歡迎民眾周末騎自行車漫遊享受漁港風情。

市長高虹安表示，隨著永續環保意識提升，市府積極推動公共低碳運輸並增設全市YouBike站點，更著重改善交通路面的品質，提升人車用路安全。頭前溪左岸及17公里海岸線已擁有完善的自行車道鋪面及指標系統規畫，新竹漁港是兩條路線的匯集點，藉由這次自行車道的改善，可讓民眾一路暢騎，欣賞河畔、港埠、海岸沿路美景，享受舒適安全自在行。

產發處說明，新竹漁港內既有自行車道無統一規畫及明確指標，這次工程針對南寮大道終點的新港路銜接新港三路及新港一路之人行道辦理改善，重新設計行人專用道及自行車專用道，以提升自行車騎乘環境及安全。新港路旁也已畫設自行車停車空間。

產發處指出，除改善漁港交通路線外，這次也新增漁港全區指示牌，讓民眾清楚目前所在位置，並順著指引探索新竹漁港。今年更辦理漁港照明燈具更換工程，提升漁民夜間作業的安全性，亦營造新竹漁港整體光環境美感，讓遊客流連忘返，預計今年10月完工，進度已完成80%。