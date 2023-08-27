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紅火蟻蔓延絕美打卡點 竹市府積極防治確保風箏節無虞

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指紅火蟻先前在新竹南寮國際風箏賽場現蹤，如今已爬到波光市集了，「這螞蟻還爬真遠...。」記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」
有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指紅火蟻先前在新竹南寮國際風箏賽場現蹤，如今已爬到波光市集了，「這螞蟻還爬真遠...。」記者王駿杰／翻攝自臉書社團「新竹爆料公社」

新竹漁港國際風箏賽場、魚鱗天梯是熱門觀光景點，風箏賽場從今年二月起就有多處草地插滿警示「紅火蟻防治區」小紅旗，近期又有民眾發現，小紅旗已蔓延至一旁有絕美打卡景點之稱的新竹漁港「波光市集」，如今市府將在9月2、3日舉辦新竹市國際風箏節，讓民眾擔憂是否會因紅火蟻受到影響，希望相關單位能重視。

對此，市府產發處表示，市府於風箏節活動場域平時皆有固定巡檢火紅蟻巢、標記並施灑昆蟲生長調節餌劑進行防治，因應風箏節民眾將於風箏賽場及波光市集密集活動，已安排專業廠商，加強巡視活動區域，並以觸殺型紅火蟻環境用藥針對紅火蟻丘進行灌注，讓民眾可於9月2、3日安心參與風箏節活動。

產業發展處表示，紅火蟻為外來入侵種，北部多個縣市都有其蹤影。依國家紅火蟻防治中心資料顯示，竹市列管的紅火蟻防治區域約232處，面積約1387公頃，插旗是為了確認巢穴位置，需定期投藥及持續監控， 6個月以上無發現紅火蟻才會解除列管，目前插旗處為已投藥的防治點，主要是要提醒遊客和民眾留意腳步，市府也會持續觀察與防治。

另外，風箏賽場2019年就有紅火蟻現蹤，研判是自然遷飛而來。為防治蟻害，產發處每月都會在風箏賽場投藥，藥量約2500公克，但紅火蟻自然遷飛仍可能會造成擴散，會持續加強防治，確保遊客安全。

有民眾在臉書社團「新竹爆料公社」發文，指紅火蟻先前在新竹南寮國際風箏賽場現蹤，如今已爬到波光市集了，「這螞蟻還爬真遠...」，不禁讓人擔心「記得好像風箏比賽要辦了，紅火蟻是這次的特別來賓嗎？」

不少網友留言回應「紅火蟻真的很強，大自然的生物。要如何控制？人類都能肆無忌憚的破壞了，紅火蟻只是生存而已。雖然真的很困擾，但紅火蟻真的要根除很難」、「插旗代表有在防治」、「火蟻弄新窩，那個蟻后是用飛的，而窩在地下很深而且有些很廣。」

紅火蟻 風箏節 新竹

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