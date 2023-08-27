竹女小禮堂 申請古蹟將送審

國立新竹女中明年將邁入百年校慶，校內有座高齡92歲的禮堂，是不少竹女師生及畢業校友們共同的回憶，校方今年主動向市府申請校內小禮堂指定為古蹟。市府文化局日前安排文資價值評估現勘與審查，認為小禮堂建築具相當文資價值，予以列冊追蹤，後續可望登錄為市定古蹟。

新竹女中創立於1924年，小禮堂於1931年落成啟用，目前仍作為校內集會、活動使用。其建築形式為磚造建築、水泥瓦、兩坡頂，正背面牆體有扶壁柱，門窗框以幾何線條勾勒出建築的立體感，以簡單的三角形三葉竹泥塑裝飾，整體形制優美典雅。

新竹女中今年4月28日主動向市府申請校內小禮堂指定為古蹟，市府日前依文資法規定召開文資價值評估現勘及審查會議，確認小禮堂的建築形式規模保留完整，正立面有拱形門與拱形百頁推窗。

小禮堂中間上方還可見有紅色圓盤綠色三竹葉的木製校徽，左右對稱各有上下推拉窗，文資委員初步研判竹女小禮堂具相當文資價值，予以列冊追蹤，後續將提送文化資產審議會審議。

不少竹女校友聞訊都樂見其成，因為小禮堂是竹女校內重要的集會場所，像是高三生的成年禮都會在小禮堂舉辦，有其重要意義，竹女即將邁入百年，更希望母校一景一物都能保留下來。