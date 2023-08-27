18保警歸建 竹縣派出所正常運作

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
保警支援新竹縣的警力歸建，縣警局強調以彈性運用警力方式維持派出所運作。圖／新竹縣警察局提供
保警支援新竹縣的警力歸建，縣警局強調以彈性運用警力方式維持派出所運作。圖／新竹縣警察局提供

新竹縣警察局今年初為協助偏鄉、山地區域治安，從保安警察第四及第五總隊借調43名警力支援，並恢復多個偏遠派出所重新運作辦公。不過警政署23日函文要求部分從保警抽調的警力歸建，使得竹縣警力減少18人，警局昨說明已調整部分派出所編制，彈性運用警力維持所有派出所運作。

新竹縣警察局表示，因應警政署任務需求，前天歸建18名保警支援警力，9月底再歸建25人，等同所有保四、保五支援警力將從下月起全部回到原單位。

由於警專畢業新生10月報到，新竹縣警力恐出現空窗期。竹縣警局指出，8月起已先因應推行部分偏鄉、山地派出所試辦半值宿勤務，在部分半值宿、駐在所廳舍大門加裝感應警鈴，強化駐地及人員安全，施行半個月迄今，各所巡邏、交通稽查次數均有明顯增加。

「新竹縣轄內派出所全數正常運作，沒有裁併消失。」新竹縣警察局指出，以大所搭配小所方式，部分派出所改駐在所型式執行，提高見警率，請轄區民眾不用擔心。

縣警局也強調，縣警局除了向警政署爭取更多10月警專畢業新生派補名額外，未來也會持續爭取更多警力，維護竹縣治安。

新竹 警察 偏鄉

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