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獅潭宣導重機3訴求 邀車友響應
苗栗縣獅潭鄉境內的台三線路段常有重機騎士競速、拉轉引擎產生噪音，鄉公所昨起一連2天辦「浪漫台三線」好朋友風格市集，邀車友簽署不製造噪音，希望友善化解與地方對立。多名車友參與響應，但也有車友團體反映縣府在獅潭段執行區間測速，反而會讓騎士慢騎，造成雙輸局面。
對此，苗栗縣警局交通隊回應，縣長鍾東錦已指示交通隊與車友團體聯繫、了解對方想法，除了噪音，道路有一定的安全速限標準，車速降低會不會造成更大噪音，有待相關單位評估。
獅潭鄉公所趁周末辦市集，同時推出簽署活動向重機車友宣導機車不違法改裝、騎車不危險駕駛及進入街區不刻意拉轉等3項訴求，同時也向鄉親說明重機路權比照汽車等觀念，盼消除雙方對立。
鍾東錦及獅潭鄉長劉淑能等人也參加市集，鍾強調「生命只有一次，無法重來」，呼籲車友注重交通安全和規則，也不要改裝，進入聚落路段減速慢行，保證不用擔心警察取締。
「小老婆汽機車資訊網」車友代表Singer何柏毅肯定好朋友市集活動用意，但他也有感從台北一路騎下來，「台3線獅潭的區間測速路段是最吵的路段」，因為會導致車輛在區測路段停愈久、噪音就愈大，想以區間測速來「降噪」，對鄉民和車友來說是「雙輸」。
何柏毅還建議苗栗縣政府可以選個時間點暫停實施區間測速，測試噪音是增是減，如果降低就可證明想以區測降噪的作法不適合，應予以調整。
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