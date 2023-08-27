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桃園263公車具潛力 續試辦至12月5日
桃園大溪至新北土城捷運頂埔站「9103」公路客運路線逾行駛40年，今年不敵虧損停駛，為持續服務大溪民眾，桃園市政府交通局6月規畫市區公車「263」大溪-恩主公醫院路線取代上路；經試辦3個月雖未達每班次25人標準，不過極具潛力，將再延長試辦至12月5日，視狀況決定存廢。
9103公路客運路線是大溪往台北的重要路線，受其他運輸工具路線影響逐年減班、6月停駛。
取而代之的263公車試辦路線從大溪總站出發，行經大溪市區後進新北三峽，最後抵達恩主公醫院後繞經三峽老街，再循原路回大溪。每天往返10班次，今年6月試辦3個月，將於9月5日期滿。
桃園市交通局公共運輸科長黃心韻說，試辦期間6月平均每班次15.03人次、7月每班次17.03人次搭乘，雖運轉量未達每班25人次水準，不過仍極具潛力，決定延長試辦至12月5日。
市議員陳治文說，263公車路線兼具通學、通勤、觀光與就診的多元功能，重要性不可言喻，也希望市府及相關單位多宣導，並評估該路線延長行駛至頂埔（永寧捷運站）的可行性。
黃心韻說，延長試辦期間民眾持市民卡乘車可享買1送1優惠、第2趟優惠18元及1200月票也能使用，若屆期運量未達標，恐收掉路線，市府會持續鼓勵民眾搭乘。
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