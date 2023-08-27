桃科設SRF電廠 周邊8里齊反對

桃園科技園區去年配合經濟部推動能源政策，專案同意3家燃燒SRF（廢棄物重組固體燃料棒）的電廠進駐，居民憂心衝擊環境與生活品質。市府昨天安排第2家廠商臺灣立方能源開說明會，現場依舊砲聲隆隆，拉起「拒絕用肺發電」、「滾出桃科」等抗議布條，要求3家業者退出觀音區。

桃市府經發局表示，經濟部配合政府非核家園能源政策，2020年底與環保署、桃市府召開能源產業進桃科案，決議請市府協助在符合條件下讓SRF電廠專案入園，業者也提出未來電廠運轉將設置24小時煙氣監測系統並與環保局連線等監控機制；民眾在說明會意見都會交市府相關單位評估。

市府昨天排定臺灣立方能源公司辦說明會，出席民眾比7月底第1家可寧衛說明會更多，現場有抗議布條寫上「經濟部、鄭市長（前市府同意3家進桃科）、踹共」，要求前市長鄭文燦給個交代。

說明會現場不只觀音區大潭里，周邊武威、保生、三和、上大、富源、觀音里與鄰近新屋區永興里等居民都到場關切，齊聲要求SRF電廠退出桃科。

「如果哪個里要拿回饋，就先同意把電廠蓋在你的里。」大潭里長彭明聰還激動站上主席台桌，強調大潭里內發電廠、工廠煙囪密度應是北部最高，絕不同意再有3家SRF電廠，連回饋都不用談。

議員許更生、吳進昌認為3家SRF電廠不符進桃科設廠的行業類別，是經濟部要桃園市政府以專案核准，「前市府不顧地方反對，只顧配合中央」，背後是否有外商施壓，經濟部要說清楚。

國民黨籍立委參選人、市議員涂權吉強調會求張善政和市府團隊嚴格把關，重新檢討當初進桃科的審查是否有疏失，不能再讓大潭有新的發電廠破壞環境。

民進黨籍立委黃世杰認為，既然地方沒有人贊成，根本就不需要業者開說明會，而是市府要跟地方仔細說明為什麼會同意進桃科。