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SRF電廠進桃園科技園區說明會再被轟 民眾：鄭市長踹共

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園科技園區SRF電廠說明會在大潭舉行，里民在會場外拉起布條表達心聲。記者鄭國樑／攝影
桃園科技園區SRF電廠說明會在大潭舉行，里民在會場外拉起布條表達心聲。記者鄭國樑／攝影

桃園科技園區去年配合經濟部推動能源政策，專案同意3家燃燒SRF（廢棄物重組固體燃料棒）的電廠進駐，引來所在地觀音區大潭里和周邊里抗議，要求市府安排3家公司逐一開說明會。今天上午第2家設廠的台灣立方能源公司辦說明會，出席的民眾比7月底另一家可寧衛說明會還多，並在現場拉起寫有「經濟部、鄭市長（前市府同意3家進桃科）核准（准）、踹共」、「還我乾淨社區」、「拒絕用肺發電」等抗議布條，要求3家能源公司退出桃科、退出觀音區。

市議員許更生、吳進昌、大潭里長彭明聰等人開會前就呼籲「觀音人要命不要錢、挺起腰桿站出來 、不愛觀音的不要來」，號召民眾參加說明，結果大潭里和周邊武威、保生、三和、上大、富源、觀音里與鄰近新屋區永興里長和不少里民都到場，大家都要求SRF電廠退出桃科。

說明會上，彭明聰里長和里民都強調連回饋都不用談，也不想再被當成乞丐一樣的回饋。彭明聰站上主席團的桌子，高分貝強調就是要施工中的電廠停工退出觀音區，如果哪個里要拿回饋，就先同意把電廠蓋在該里。

大潭里已有台電大潭廠多個發電機組，也是北部最大的發電廠，另外還有市政府的生質能中心，發電廠煙囪等密度應該是北部最高，絕不能再有電廠。許更生議員說3家SRF電廠已經取得進桃科的許可，兩家施工中，以今天為例，還沒發電空氣品質就達到危害等級，等真的啟用後會得了，他也堅決反對再有發電廠。

市議員吳進昌人未到，但是製作影片表達意見，指出3家SRF電廠原本就不符合進桃科設廠的行業類別，是經濟部要桃園市政府用專案方式核准，前市府不顧地方反對，只顧著配合中央，地方上的傳出背後有美商要求政府讓SRF進桃科，如果真的是這樣乾脆三家電場都改到美國在台協會AIT心新的地址設廠，反正那邊還有空地。

立委參選人、市議員涂權吉強調會求張善政和市府團隊嚴格把關，重新檢討當初進桃科的審查是否有疏失，不能再讓大潭有新的發電廠；立委黃世杰認為既然地方沒有人贊成，根本就不需要業者開說明會，而是市政府要跟地方仔細說明為什麼會同意進桃科，還有要如何補救，現場民眾聽了有人回說「鄭文燦出來說」。

經發局表示，經濟部當初確實是是配合政府非核家園和綠能等政策，請市政府協助專案入場。SRF廠與傳統焚化爐不同，業者和經濟部的數據顯示這類火力發電能達環保標準，民眾在說明會上意見都會交由市府相關單位回應，也會嚴格控管碳排放量等環保標準與要求廠商做好防治。

大潭里長彭明聰站上主席台桌子，要求3家SRF電廠退出大潭里。記者鄭國樑／攝影
大潭里長彭明聰站上主席台桌子，要求3家SRF電廠退出大潭里。記者鄭國樑／攝影
業者（站者）在說明會上強調發電一定符合環保法規。記者鄭國樑／攝影
業者（站者）在說明會上強調發電一定符合環保法規。記者鄭國樑／攝影
不滿前市府同意SRF電廠進桃科的民眾在會場拉布條，要經濟部、前市長鄭文燦出面說清楚。記者鄭國樑／攝影
不滿前市府同意SRF電廠進桃科的民眾在會場拉布條，要經濟部、前市長鄭文燦出面說清楚。記者鄭國樑／攝影

桃園 台電 鄭文燦

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