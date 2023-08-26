SRF電廠進桃園科技園區說明會再被轟 民眾：鄭市長踹共

桃園科技園區去年配合經濟部推動能源政策，專案同意3家燃燒SRF（廢棄物重組固體燃料棒）的電廠進駐，引來所在地觀音區大潭里和周邊里抗議，要求市府安排3家公司逐一開說明會。今天上午第2家設廠的台灣立方能源公司辦說明會，出席的民眾比7月底另一家可寧衛說明會還多，並在現場拉起寫有「經濟部、鄭市長（前市府同意3家進桃科）核准（准）、踹共」、「還我乾淨社區」、「拒絕用肺發電」等抗議布條，要求3家能源公司退出桃科、退出觀音區。

市議員許更生、吳進昌、大潭里長彭明聰等人開會前就呼籲「觀音人要命不要錢、挺起腰桿站出來 、不愛觀音的不要來」，號召民眾參加說明，結果大潭里和周邊武威、保生、三和、上大、富源、觀音里與鄰近新屋區永興里長和不少里民都到場，大家都要求SRF電廠退出桃科。

說明會上，彭明聰里長和里民都強調連回饋都不用談，也不想再被當成乞丐一樣的回饋。彭明聰站上主席團的桌子，高分貝強調就是要施工中的電廠停工退出觀音區，如果哪個里要拿回饋，就先同意把電廠蓋在該里。

大潭里已有台電大潭廠多個發電機組，也是北部最大的發電廠，另外還有市政府的生質能中心，發電廠煙囪等密度應該是北部最高，絕不能再有電廠。許更生議員說3家SRF電廠已經取得進桃科的許可，兩家施工中，以今天為例，還沒發電空氣品質就達到危害等級，等真的啟用後會得了，他也堅決反對再有發電廠。

市議員吳進昌人未到，但是製作影片表達意見，指出3家SRF電廠原本就不符合進桃科設廠的行業類別，是經濟部要桃園市政府用專案方式核准，前市府不顧地方反對，只顧著配合中央，地方上的傳出背後有美商要求政府讓SRF進桃科，如果真的是這樣乾脆三家電場都改到美國在台協會AIT心新的地址設廠，反正那邊還有空地。

立委參選人、市議員涂權吉強調會求張善政和市府團隊嚴格把關，重新檢討當初進桃科的審查是否有疏失，不能再讓大潭有新的發電廠；立委黃世杰認為既然地方沒有人贊成，根本就不需要業者開說明會，而是市政府要跟地方仔細說明為什麼會同意進桃科，還有要如何補救，現場民眾聽了有人回說「鄭文燦出來說」。