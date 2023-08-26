新竹縣推中元普度3減燒政策 提供紙錢集中代燒服務

今年農曆7月中元普度將至，祭祀是國人傳統重大節慶活動之一，為減少祭祀造成空氣污染及維護空氣品質，新竹縣環保局今年推廣3減燒政策，用紙錢減量集中燒、以功代金、網路普渡，希望減少紙錢燃燒量，達到維護空氣品質的目的。

新竹縣長楊文科強調，減燒3政策就是減量集中燒、以功代金、網路普度，呼籲民眾普度祭祀採用徒手、鮮花素果、蔬食，或以功代金及網路普度等多元方式進行，如此既能緬懷先人，也能減少燃燒產生空氣污染物，有效改善空氣品質，達到誠心祭祀、淨化環境目的。

楊文科提醒，若一定要焚燒紙錢，呼籲民眾配合集中燒或減量燒政策，一同降低空氣污染危害，民眾只要預約，環保局即會提供到府清運，清運時間為國曆8月31日至9月1日，將紙錢集中清運至有完善空污防制設備的紙錢焚燒專用焚化爐集中煉化。

新竹縣環保局表示，為將紙錢減量集中燒，中元節期間配合中元普渡祭典，提供新竹縣的社區大樓、工業區公司及寺廟等有意願配合且紙錢燃燒量大者，可透過環保局寄發的活動回函以傳真、線上預約或撥打預約專線等方式向環保局申請紙錢集中燒服務。

環保局推廣紙錢集中燒已有超過50家寺廟配合參與，民眾祭祀時除可於設有環保金爐的寺廟進行煉化外，也可配合寺廟設置集中桶，將金銀紙錢集中投入環保專用收集桶，後續集中煉化處理，以降低空氣污染，共同維護良好的生活品質。

環保局說明，以功代金是建議民眾將購買紙錢的預算，捐款至需要幫助的弱勢團體，用最直接的方式將愛心給予最需要的民眾，同時達到不燒紙錢、減少空氣污染並兼顧幫助弱勢團體之目的。以功代金目前可透過四大超商，即全家、OK、7-11、萊爾富的事務機平台系統，捐款幫助喜憨兒、陽光、心路、創世基金會等4家社福團體。

在網路時代，網路普度的推廣更是希望民眾以心誠則靈的方式追念先人，利用網路祭祀的方式，減少紙錢及香燭燃燒，共同淨化空氣。（網址：http://www.hcepb.25u.com/bb/index.html）