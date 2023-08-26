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新竹瓦斯公司汰換老舊管線 竹市這道路28日起封閉施工

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹瓦斯公司將於8月28日至9月6日在新竹市田美三街執行老舊瓦斯管線汰換作業，市府也有相關路平工程。圖／竹市府提供
新竹瓦斯公司將於8月28日至9月6日在新竹市田美三街執行老舊瓦斯管線汰換作業，市府也有相關路平工程。圖／竹市府提供

新竹縣6月底曾發生瓦斯管線壓力異常的氣爆事故，新竹瓦斯公司加快腳步汰換老舊瓦斯管線，將於8月28日至9月6日在田美三街執行老舊瓦斯管線汰換作業。竹市府今天說明施工規畫，表示市府全力配合，守護市民生命財產安全。

新竹市政府工務處指出，新竹瓦斯公司日前通知將展開計畫型瓦斯汰管作業，考量新竹縣瓦斯管線陸續出現問題，又因市政府訂定的路平施工後原則3年內不同意管線單位申請民生需求以外挖掘案件，故建議先竹瓦進行計畫型瓦斯汰管作業。

工務處說明，新竹瓦斯公司施工的田美三街（光華東一街至田美三街34號前區段）路段，白天車流量極大，將要求新竹瓦斯公司務必做好交通維持措施，以降低對附近交通影響，並進行道路刨鋪。

至於市府原訂的田美三街路平計畫，將縮減範圍刨鋪田美三街34號路口至經國路一段路口區段，預計於9月7日上午9時至9月8日下午4時施工（9月7日刨除路面、9月8日加封路面），提醒用路人多注意，並配合引導改道通行。

新竹

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