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發展智慧城市 苗栗朝5大方向努力

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導

苗栗縣政府發展智慧城市，昨天開會決定朝醫療、交通、農業、觀光和行政5大方向努力，也將引進專業團隊協助局處規畫政策，提升城市競爭力及生活品質。縣長鍾東錦表示，苗栗有許多美好的傳統與文化，但智慧城市建設是未來重要發展方向，雖然目前落後六都，仍期望有朝一日與一線城市同樣繁榮。

苗栗縣計畫處指出，計畫處表示，智慧城市策略推動委託專業服務案，重點工作包括9至11月辦理各局處訪談、明年1月期中報告審查、5月辦期末報告審查、6月辦理成果說明會。全案透過局處訪談，蒐集相關資訊及盤點各局處計畫，輔導向中央爭取智慧城市相關補助計畫案，落實並提升苗栗縣智慧城市應用推動。

委託團隊簡報指出，苗栗推動智慧城市有改善交通、縮小財政缺口、推廣樂齡教育、整合農業與觀光產業、將智慧科技運用於農漁貨供應鍊等方向，部分策略會參考其他縣市做法，以交通為例，解決轄內壅塞路段、路口問題就可中彰投聯合交通協控計畫建置多元服務平台。

鍾東錦指出，苗栗有許多美好的傳統和文化，但智慧城市推動目前落後六都，在充滿挑戰的新時代，智慧城市的建設是未來重要的發展方向，因此他競選政見提出推動國際智慧城市的目標，期望未來苗栗民眾擁有跟一線城市一樣的繁榮與驕傲。

苗栗縣 鍾東錦 一線城市

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