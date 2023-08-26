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山毛櫸勝地 北得拉曼9月起要管制了
北得拉曼每年10月至11月山毛櫸進入金黃樹海期，經常吸引大批民眾朝聖，衝擊當地環境生態。新竹縣政府昨天決定實施總量管制，讓山林得以喘息，9月2日至11月18日，除非補班日，周末2天都將管制車輛進入，10月之後的周五平日也將納入管制，管制期只能靠轉運接駁進山。
北得拉曼是部落裡泰雅人視為聖域的傳統狩獵領域，為全台灣海拔最低的檜木巨木群落，林相隨海拔高度變化，沿途有迴音谷、小瀑布等景點，1.6公里處下行往巨木群的步道為一循環線，可欣賞四株紅檜巨木，因此吸引不少登山者。
新竹縣府指出，為避免大量遊客車輛造成道路壅塞，今年進行交通接駁管制措施，管制路段只能由接駁車、住宿、預約登記停車的汽機車旅客持當周通行證進入，而且住宿遊客車輛只能停在民宿，如欲前往登山口，請轉乘接駁車。
另外，機車部分是每日限20輛，須依交管人員指示停車。無通行證遊客車輛要停在葫蘆灣轉運接駁站停車場，改搭接駁車上山，接駁車需購票，可提前上網預訂。
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