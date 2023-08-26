聽新聞
test
0:00 / 0:00

山毛櫸勝地 北得拉曼9月起要管制了

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
北得拉曼是部落裡泰雅人視為聖域的傳統狩獵領域，為全台灣海拔最低的檜木巨木群落。記者郭政芬／攝影
北得拉曼是部落裡泰雅人視為聖域的傳統狩獵領域，為全台灣海拔最低的檜木巨木群落。記者郭政芬／攝影

北得拉曼每年10月至11月山毛櫸進入金黃樹海期，經常吸引大批民眾朝聖，衝擊當地環境生態。新竹縣政府昨天決定實施總量管制，讓山林得以喘息，9月2日至11月18日，除非補班日，周末2天都將管制車輛進入，10月之後的周五平日也將納入管制，管制期只能靠轉運接駁進山。

北得拉曼是部落裡泰雅人視為聖域的傳統狩獵領域，為全台灣海拔最低的檜木巨木群落，林相隨海拔高度變化，沿途有迴音谷、小瀑布等景點，1.6公里處下行往巨木群的步道為一循環線，可欣賞四株紅檜巨木，因此吸引不少登山者。

新竹縣府指出，為避免大量遊客車輛造成道路壅塞，今年進行交通接駁管制措施，管制路段只能由接駁車、住宿、預約登記停車的汽機車旅客持當周通行證進入，而且住宿遊客車輛只能停在民宿，如欲前往登山口，請轉乘接駁車。

另外，機車部分是每日限20輛，須依交管人員指示停車。無通行證遊客車輛要停在葫蘆灣轉運接駁站停車場，改搭接駁車上山，接駁車需購票，可提前上網預訂。

新竹

延伸閱讀

山毛櫸勝地北德拉曼9月要管制了 預約資訊看這裡

9月1日石岡熱氣球嘉年華登場 不塞車交通接駁看這裡

2023宜蘭情人節「南方澳」七夕海上鵲橋登場！ 連4天炫彩燈光秀+星光音樂會+美食市集 快來段浪漫之旅

世客博沒什麼人封路民眾直呼「超不便」 將放寬管制

相關新聞

新竹棒球場檢測 監督小組追到底

新竹市政府前天公布美國大聯盟場務專家檢測新竹棒球場報告後，市議會組成的改善監督小組敲定9月1日開會，緊追球場改善進度。至...

保障外送員權益 桃園草案遲未過

餐點外送平台服務已融入民眾生活，但外送員權益仍有待改善。桃園雖在2020年就率六都之先，研議外送平台業者管理自治條例草案...

硬推離岸風場 苗漁民怒控滅漁

經濟部推動離岸風力發電區塊開發，近來公告電纜上岸共同廊道，在苗栗縣劃設竹南、後龍、通霄、苑裡四個廊道，其中竹南龍鳳漁港最...

客運司機荒 桃園學生專車減22路線

桃園客運業者鬧司機荒，儘管中央與地方積極招募，缺額仍多達260名，直接衝擊月底高中以下學校開學的學生專車運行，引發立委關...

山毛櫸勝地 北得拉曼9月起要管制了

北得拉曼每年10月至11月山毛櫸進入金黃樹海期，經常吸引大批民眾朝聖，衝擊當地環境生態。新竹縣政府昨天決定實施總量管制，...

發展智慧城市 苗栗朝5大方向努力

苗栗縣政府發展智慧城市，昨天開會決定朝醫療、交通、農業、觀光和行政5大方向努力，也將引進專業團隊協助局處規畫政策，提升城...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦