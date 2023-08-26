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新竹棒球場檢測 監督小組追到底

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導
新竹棒球場工程改善持續引發關注。記者張裕珍／攝影
新竹棒球場工程改善持續引發關注。記者張裕珍／攝影

新竹市政府前天公布美國大聯盟場務專家檢測新竹棒球場報告後，市議會組成的改善監督小組敲定9月1日開會，緊追球場改善進度。至於施工廠商巨佳營造的「不可能契約開國產車的內容，要打造出進口車的標準等級」說詞引發熱議，有民代直言30分鐘完成排水是契約要求，巨佳理應達成，「這並非進口車標準」。

新竹市政府回應，議員要求召開新竹市立棒球場監督小組會議，市府將配合辦理，針對美國大聯盟指定場務專家所提出的分析檢測報告，以及後續相關各項流程向議員說明，期以專業盡速改善球場，盼府會朝野共同支持。

美方專家針對新竹棒球場的檢測分析報告出爐後，市議會各黨團與議員看法雖不一，但都不約而同希望市府盡快依專業意見與契約內容改善棒球場。尤其棒球場自去年7月底因場地缺失造成球員受傷封閉後，迄今超過1年多未開放，也引起市民不滿。

棒球場設施改善監督小組召集人國民黨議員吳旭豐說，9月1日下午2點將開會，已發出開會通知單要求市府相關單位說明棒球場最新處理情形，並強調「改善不能再拖了」，屆時也將追問市府後續改善工法與期程，要求盡速改善完成重啟。

此外，棒球場施工廠商巨佳營造前天針對棒球場場地受到美方專家檢驗，直言「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進口車的標準等級」，此番說詞引發各界熱議。

身為監督小組成員的時代力量議員林彥甫說，新竹棒球場工程契約明定要符合30分鐘內完成排水的標準，「這並非進口車標準」；雖然契約內容未明訂排水工法，但去年來球場排水測試一再未通過，身為統包廠商巨佳當然要負責做到符合契約規定。

新竹市立棒球場 議員 美國

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