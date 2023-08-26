聽新聞
test
0:00 / 0:00

客運司機荒 桃園學生專車減22路線

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園市客運業面臨司機荒，波及下周開學學生專車路線，從上學期107條減為85條，圖為桃客公司停車場。本報資料照片
桃園市客運業面臨司機荒，波及下周開學學生專車路線，從上學期107條減為85條，圖為桃客公司停車場。本報資料照片

桃園客運業者鬧司機荒，儘管中央與地方積極招募，缺額仍多達260名，直接衝擊月底高中以下學校開學的學生專車運行，引發立委關注；桃園市教育局調查，專車路線從上學期107條驟減至85條，落差幅度頗大，但路線多為整併，尚無學校面臨專車停駛窘境，影響層面有待觀察。

桃園有17所市立高中與2所國立高中，多數都與桃園客運合作行駛學生專車，搭乘人數約1.3萬至1.4萬名，由各校於開學前統計學生實際需求再協調業者派車，但今年碰上業者鬧司機荒，因此多條專車路線停駛，停駛路線靠整併其他路線彌補。

立法委員萬美玲前天邀桃園市副市長王明鉅、市府局處和客運業者協商，要求停駛不能影響學生權益。

教育局統計，學生專車路線上學期有107條，因為客運業者鬧司機荒，新學期因為停駛和整併調整減至85條。目前各校已透過官網公告、新生訓練等管道說明專車路線調整緣由，建議學生改到其他接送點或改搭公車上下學，而桃客在尖峰時段會加派車輛紓解學生需求。

教育局表示，學校最清楚學生專車需求，因此還是要由學校和業者協調，盡量不取消，非不得已被取消的路線也要有合併等替代方案。

桃園 教育局

延伸閱讀

桃園私托爆虐嬰！11月大女嬰遭懸吊拉扯、摔頭 社會局開鍘重罰

桃園平鎮某私托11月女嬰遭甩巴掌 社會局開罰了

桃園微笑單車2025完成升級加入電動車 前1小時免費將調整

中小學8月30日開學 北市宣布取消戴口罩、開放家長入校

相關新聞

硬推離岸風場 苗漁民怒控滅漁

經濟部推動離岸風力發電區塊開發，近來公告電纜上岸共同廊道，在苗栗縣劃設竹南、後龍、通霄、苑裡四個廊道，其中竹南龍鳳漁港最...

客運司機荒 桃園學生專車減22路線

桃園客運業者鬧司機荒，儘管中央與地方積極招募，缺額仍多達260名，直接衝擊月底高中以下學校開學的學生專車運行，引發立委關...

山毛櫸勝地 北得拉曼9月起要管制了

北得拉曼每年10月至11月山毛櫸進入金黃樹海期，經常吸引大批民眾朝聖，衝擊當地環境生態。新竹縣政府昨天決定實施總量管制，...

發展智慧城市 苗栗朝5大方向努力

苗栗縣政府發展智慧城市，昨天開會決定朝醫療、交通、農業、觀光和行政5大方向努力，也將引進專業團隊協助局處規畫政策，提升城...

桃園微笑單車2025完成升級加入電動車 前1小時免費將調整

桃園目前微笑單車皆為1.0系統，刻正招標全面升級，預計最快今年9月招標完成後，能逐步13區汰換，預計2025年能升級完成...

滿滿都是議員！新竹市議會歷屆議員「回娘家」超熱鬧

新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，還有多對議員親子檔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦