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客運司機荒 桃園學生專車減22路線
桃園客運業者鬧司機荒，儘管中央與地方積極招募，缺額仍多達260名，直接衝擊月底高中以下學校開學的學生專車運行，引發立委關注；桃園市教育局調查，專車路線從上學期107條驟減至85條，落差幅度頗大，但路線多為整併，尚無學校面臨專車停駛窘境，影響層面有待觀察。
桃園有17所市立高中與2所國立高中，多數都與桃園客運合作行駛學生專車，搭乘人數約1.3萬至1.4萬名，由各校於開學前統計學生實際需求再協調業者派車，但今年碰上業者鬧司機荒，因此多條專車路線停駛，停駛路線靠整併其他路線彌補。
立法委員萬美玲前天邀桃園市副市長王明鉅、市府局處和客運業者協商，要求停駛不能影響學生權益。
教育局統計，學生專車路線上學期有107條，因為客運業者鬧司機荒，新學期因為停駛和整併調整減至85條。目前各校已透過官網公告、新生訓練等管道說明專車路線調整緣由，建議學生改到其他接送點或改搭公車上下學，而桃客在尖峰時段會加派車輛紓解學生需求。
教育局表示，學校最清楚學生專車需求，因此還是要由學校和業者協調，盡量不取消，非不得已被取消的路線也要有合併等替代方案。
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