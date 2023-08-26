保障外送員權益 桃園草案遲未過

餐點外送平台服務已融入民眾生活，但外送員權益仍有待改善。桃園雖在2020年就率六都之先，研議外送平台業者管理自治條例草案，但陸續被雙北、台中和台南超車，草案至今未通過，影響2千多名外送員權益，不僅桃園市審計處點名督促，外送員也盼多點保障；桃園市勞動檢查處表示，條例待議會審議通過，最快明年初實施。

桃園市網路平台外送員職業工會理事長石家穎表示，2019年雙十連假3天發生2起外送員死亡車禍，社會開始重視外送員權益，桃園最早提案訂定自治條例的直轄市，但草案一直擱置，桃園與外送員相關的大小工會共8個，成員超過2千名，草案通過與否，牽動2千多人的工作權益。

桃園市勞檢處指出，職業安全衛生法雖然有指引，要求平台業者替外送員投保死亡300萬元的人身意外險，但不是硬性規定，沒有強制力，而且職業安全教育訓練只有規範雇傭關係，平台業者與外送員則比較偏向業務承攬關係，情況特殊，也不受職安法的約束，自治條例就是要彌補現行法規的不足。

勞檢處指出，草案主要規範外送平台業者要替外送員強制加保，提供合理運送時間和天災停止服務，也要做好安全教育訓練和職災通報，違反規定將處3萬元到10萬元行政罰鍰。

審計處調查，桃園雖然很早研商草案，但因為勞動部修正外送平台相關指引，導致草案必須跟著修改，加上市府部分局處對草案內容仍有意見，所以遲遲未果。勞檢處表示，草案已提報市政會議通過，待12月議會審議過關就會報行政院備查及公布實施。

石家穎認為，自治條例在保險部分讓外送員多了一層保障，但其他方面對外送員增加不少約束，希望保障能再多一些，「至少提供暢通合理的申訴管道，不要讓業者因為客訴究動不動把外送員停權，影響靠外送維持生計的人」；桃園市議員牛煦庭和李宗豪都也都認為，自治條例對於外送員工作權益應多著墨。