苗栗縣啟動智慧城市策略會議 朝智慧交通等5大方向挺進

苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊協助縣府各局處進行智慧城市的規畫，並運用數位及AI科技推動縣內發展，朝智慧醫療、交通、農業、觀光、行政等5大方向挺進，以提升城市競爭力及生活品質，並達成縣長鍾東錦建構國際智慧城市的競選政見，全案預計明年6月辦成果發表。

縣府計畫處指出，為建構苗栗縣成為國際智慧城市，提供便民生活，為此辦理苗栗縣智慧城市策略推動計畫，委託專業團隊易圖科技協助縣府各局處進行智慧城市建設整體規畫、分析與推動，希望掌握城市課題及縣民需求，提出智慧城市發展的中程目標與行動策略。

鍾東錦指出，苗栗縣有許多美好的傳統和文化，但有關智慧城市推動方面，目前落後六都，在充滿挑戰的新時代，智慧城市的建設是未來重要的發展方向，因此他競選政見提出推動國際智慧城市的目標，期望未來讓苗栗鄉親擁有跟一線城市一樣的繁榮與驕傲。

委託團隊簡報指出，苗栗縣推動智慧城市主要方向包括改善交通疏導、智慧科技運用於農漁貨供應鍊、縮小財政缺口、推廣樂齡教育、整合農業與觀光產業、提升生活品質與安全；以交通運輸現況為例，包括頭份交流道、三義交流道、苗62-2與台72線交會 處、130線與台13線交會處都易造成交通壅塞，未來可規畫苗栗交通資訊整合多元服務平台，中彰投聯合交通協控計畫可作為參考案例。