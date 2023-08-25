苗栗縣啟動智慧城市策略會議 朝智慧交通等5大方向挺進

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊協助縣府各局處進行智慧城市的規畫，並提案爭取中央補助。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊協助縣府各局處進行智慧城市的規畫，並提案爭取中央補助。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊協助縣府各局處進行智慧城市的規畫，並運用數位及AI科技推動縣內發展，朝智慧醫療、交通、農業、觀光、行政等5大方向挺進，以提升城市競爭力及生活品質，並達成縣長鍾東錦建構國際智慧城市的競選政見，全案預計明年6月辦成果發表。

縣府計畫處指出，為建構苗栗縣成為國際智慧城市，提供便民生活，為此辦理苗栗縣智慧城市策略推動計畫，委託專業團隊易圖科技協助縣府各局處進行智慧城市建設整體規畫、分析與推動，希望掌握城市課題及縣民需求，提出智慧城市發展的中程目標與行動策略。

鍾東錦指出，苗栗縣有許多美好的傳統和文化，但有關智慧城市推動方面，目前落後六都，在充滿挑戰的新時代，智慧城市的建設是未來重要的發展方向，因此他競選政見提出推動國際智慧城市的目標，期望未來讓苗栗鄉親擁有跟一線城市一樣的繁榮與驕傲。

委託團隊簡報指出，苗栗縣推動智慧城市主要方向包括改善交通疏導、智慧科技運用於農漁貨供應鍊、縮小財政缺口、推廣樂齡教育、整合農業與觀光產業、提升生活品質與安全；以交通運輸現況為例，包括頭份交流道、三義交流道、苗62-2與台72線交會 處、130線與台13線交會處都易造成交通壅塞，未來可規畫苗栗交通資訊整合多元服務平台，中彰投聯合交通協控計畫可作為參考案例。

計畫處表示，智慧城市策略推動委託專業服務案，重點工作包括9至11月辦理各局處訪談、明年1月期中報告審查、5月辦期末報告審查、6月辦理成果說明會。全案透過局處訪談，蒐集相關資訊及盤點各局處計畫，輔導向中央爭取智慧城市相關補助計畫案，落實並提升苗栗縣智慧城市應用推動。

苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊協助縣府各局處進行智慧城市的規畫及爭取中央提案補助。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊協助縣府各局處進行智慧城市的規畫及爭取中央提案補助。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊輔導縣府各局處進行智慧城市的規畫，並提案爭取中央補助。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府上午啟動智慧城市策略推動會議，引進專業團隊輔導縣府各局處進行智慧城市的規畫，並提案爭取中央補助。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣 團隊 鍾東錦

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