桃園微笑單車2025完成升級加入電動車 前1小時免費將調整

桃園目前微笑單車皆為1.0系統，刻正招標全面升級，預計最快今年9月招標完成後，能逐步13區汰換，預計2025年能升級完成，後續將持續闢建新站點，並會有電動自行車及一般車輛，升級後一班車會維持桃園市長張善政前1小時免費政策，不過電動車優惠方案會再研議。

全桃園微笑單車目前有415個站點，其中1.0系統從2016年簽約至2022年止，不過又延長合約至今年11月止。其中諸多縣市皆已升級並導入租借電動自行車，唯獨桃園現在1輛都沒有。

桃園市交通局運輸規畫科表示，目前正上網招標升級公共自行車租賃系統，若順利最快可於9月完成招標作業後就可陸續逐步更新，預計2025年將所有站點系統升級完畢。只要適合桃園營運條件都歡迎投標，且一定會有電動自行車。

運規科說，全桃園目前有逾1萬輛微笑單車，升級後數量一定會提升，不過確切電動自行車及一般自行車的比例會是多少，會看廠商投標的方案規畫，待決標後，市府會再討論相關的政策方向

運規科指出，在系統轉換期間，會採取各站點一半更新、一半維持1.0系統讓民眾在使用上不會出現有站點沒辦法還得情況發生。

運規科說，至於因要升級系統，從去年底陸續收集各議員里長建議全桃園約80處新設站點，會一併討論，確定該地點及空間大小是否合適，加上考量周轉率是否撐得起來，才會再做最後確認。新的合約將至2030年，因此在這期間仍可持續開闢有必要的新站點。

運規科說，未來一般車的仍會維持前1小時免費政策，至於電動車的優惠方案會再來做討論調整，目前其他縣市做法都是前30分鐘民眾自付10元租借費，桃園優惠方向會再評估。

市議員舒翠玲表示，能一樣免費當然是最好，因租用自行車的大部分都是學生及上班族居多，相信電動車增加比例不會過高，若市府財政在可負擔範圍內，的確可考慮一樣免費。

市議員彭俊豪指出，張善政推行的1小時免費政策，就是要鼓勵民眾多利用各種轉換的運輸工具，就算升級後當然也希望一般車跟電動車都能比照同樣優惠方式。但仍需好好檢視財政是否能負擔，或許能學其他縣市採階段性或漸進式方式來逐步調整收費機制。

林姓市民表示，電動自行車可比照外縣市一樣收費，畢竟使用者付費，加上平時騎車大都以轉乘為主，騎不到1小時這麼久，30分鐘10元不僅便宜，又能讓轉換時更加輕鬆。