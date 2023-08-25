滿滿都是議員！新竹市議會歷屆議員「回娘家」超熱鬧

新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，還有多對議員親子檔也現身，都曾擔任過議員的曾瑞興與曾仁宗父子檔也首度一起參與活動，大家相互招呼、寒暄好不熱鬧，還有議員打趣地笑稱每個人都是議員，「隨便都會撞到議員呢。」

議長許修睿說今天也在議長室跟許多前後輩議員交流，他說，新竹市議會現在已經來到第11屆，呈現多元化的政黨、政團，也特別感謝是前10屆所有民主前輩共同奠定出來的良好基礎，相信第11屆的議員們也會共同努力，未來把良性的議事風氣繼續傳承下去。

新竹市議會指出，1982年新竹縣市分家，新竹市改制升格成立第1屆的新竹市議會，首屆有24名議員，隨著人口成長，現在第11屆已經有34名議員。位於中正路的市議會近年也陸續改善議事廳與整修廳舍，並導入電子化設備，民眾也能透過直播觀看質詢。

難得的議員回娘家活動出席狀況踴躍，曾任第1到3屆市議員的曾瑞興已經高齡87歲，今天在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗陪同回到新竹市議會，父子倆首度首度回到議會娘家，相當開心。現任市議員吳旭豐也跟著爸爸前議員吳青山一起留下合影留念。

今天重返新竹市議會的第1屆議員還有陳憲聰、謝佳男、張蔡美、李俊逸等人。陳憲聰擔任過4屆議員，他笑稱自己已是「古時代的議員」，當時還沒有手機，但隨身帶著BBCALL隨傳隨到，特別驕傲當時許多巷道欠缺消防栓等防災設備，他積極爭取到位。

新竹市議會是從2014年開始舉辦首屆的回娘家活動，當時擔任議長催生活動的前議長謝文進今天也重返市議會，相當興奮。他說，現在府會在許修睿議長與余邦彥副議長領導下，大家良性溝通、認真問政而且府會和諧，今天也看到許多議員老同事非常感動。