快訊

最新民調出爐！賴清德支持度37% 柯文哲、侯友宜下滑

才剛入選2023必比登推介 素食名店被查出蔬果農藥超標

快檢查！網紅款「萬能充行動電源」爆炸 業者曝2序號「免費舊換新」、2大補償規則一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

滿滿都是議員！新竹市議會歷屆議員「回娘家」超熱鬧

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市議會在疫情於今天舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，留下珍貴合影。圖／新竹市議會提供
新竹市議會在疫情於今天舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，留下珍貴合影。圖／新竹市議會提供

新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，還有多對議員親子檔也現身，都曾擔任過議員的曾瑞興與曾仁宗父子檔也首度一起參與活動，大家相互招呼、寒暄好不熱鬧，還有議員打趣地笑稱每個人都是議員，「隨便都會撞到議員呢。」

議長許修睿說今天也在議長室跟許多前後輩議員交流，他說，新竹市議會現在已經來到第11屆，呈現多元化的政黨、政團，也特別感謝是前10屆所有民主前輩共同奠定出來的良好基礎，相信第11屆的議員們也會共同努力，未來把良性的議事風氣繼續傳承下去。

新竹市議會指出，1982年新竹縣市分家，新竹市改制升格成立第1屆的新竹市議會，首屆有24名議員，隨著人口成長，現在第11屆已經有34名議員。位於中正路的市議會近年也陸續改善議事廳與整修廳舍，並導入電子化設備，民眾也能透過直播觀看質詢。

難得的議員回娘家活動出席狀況踴躍，曾任第1到3屆市議員的曾瑞興已經高齡87歲，今天在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗陪同回到新竹市議會，父子倆首度首度回到議會娘家，相當開心。現任市議員吳旭豐也跟著爸爸前議員吳青山一起留下合影留念。

今天重返新竹市議會的第1屆議員還有陳憲聰、謝佳男、張蔡美、李俊逸等人。陳憲聰擔任過4屆議員，他笑稱自己已是「古時代的議員」，當時還沒有手機，但隨身帶著BBCALL隨傳隨到，特別驕傲當時許多巷道欠缺消防栓等防災設備，他積極爭取到位。

新竹市議會是從2014年開始舉辦首屆的回娘家活動，當時擔任議長催生活動的前議長謝文進今天也重返市議會，相當興奮。他說，現在府會在許修睿議長與余邦彥副議長領導下，大家良性溝通、認真問政而且府會和諧，今天也看到許多議員老同事非常感動。

市議會今天也安排歷屆議員一起市議會大門口留下的大合照，留下珍貴紀錄。許修睿指出，許多議員大半輩子都在議會為民服務，議會是他們永遠的娘家，歡迎議員們隨時回來自己娘家，相信這也是大家的共同回憶。

現任市議員吳旭豐（右）今天也跟著爸爸前議員吳青山（左）一起留下合影留念。記者張裕珍／攝影
現任市議員吳旭豐（右）今天也跟著爸爸前議員吳青山（左）一起留下合影留念。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，大家相互寒暄致意。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，大家相互寒暄致意。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，無論現任或前議員們都開心交流合影。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，無論現任或前議員們都開心交流合影。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，留下珍貴合影。圖／新竹市議會提供
新竹市議會在疫情於今天舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，留下珍貴合影。圖／新竹市議會提供
前議長謝文進（中）今天重返市議會，和現任議長許修睿（右）副議長與余邦彥（左）一起合影。記者張裕珍／攝影
前議長謝文進（中）今天重返市議會，和現任議長許修睿（右）副議長與余邦彥（左）一起合影。記者張裕珍／攝影
曾任第1到3屆市議員的曾瑞興（左）已經高齡87歲，今天在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗（右）陪同回到新竹市議會。記者張裕珍／攝影
曾任第1到3屆市議員的曾瑞興（左）已經高齡87歲，今天在擔任過第6、7屆市議員兒子曾仁宗（右）陪同回到新竹市議會。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，場面熱鬧。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，場面熱鬧。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，場面熱鬧。記者張裕珍／攝影
新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，場面熱鬧。記者張裕珍／攝影

議員 新竹 疫情

延伸閱讀

爭取海委會補助 竹市將打造北台首座海洋保育教育中心

竹市前議員徐信芳 驚傳心肌梗塞逝世

竹塹中元城隍祭「夯枷解厄」登場 逾2600人背枷鎖遊街

謝典林退出國民黨 竹市議長：在野要組成大聯盟 才能下架民進黨

相關新聞

滿滿都是議員！新竹市議會歷屆議員「回娘家」超熱鬧

新竹市議會在疫情於今天恢復舉辦歷屆議員暨職員工「回娘家」活動，超過百名歷屆議員與職員工回到議會大家庭，還有多對議員親子檔...

助部落青年返鄉 芥菜種會尖石食農文化教育基地今揭牌

芥菜種會建立社區助人網絡，今天新竹縣尖石鄉煤源部落舉辦「芥菜種會三一食農文化教育基地」揭牌儀式，食農文化教育推廣創造工作...

原住民保留地禁伐補償金花多了 桃園原民局：將追討溢領金

為保障原住民權益及實踐土地正義，持續辦理原住民保留地禁伐補償計畫，不過部分補償地號撥付面積大於地籍面積，或現況為果園、倉...

靜桃專案大抓「山道猴子」改裝車 桃園區1晚9車超標

近來「山道猴子的一生」影片爆紅，噪音車擾人安寧及交通安全問題又引起高度重視，桃市警桃園分局有鑑於非法改裝車輛層出不窮，嚴...

「國產約打造進口車」新竹棒球場爭議 議會監督小組追到底

新竹市政府昨天公布美國大聯盟場務專家檢測新竹棒球場報告後，施工廠商巨佳營造回應「不可能契約開國產車的內容，要我們打造出進...

漁獲量只剩2成 陳超明批離岸風電：無良綠能政策犧牲漁民生計

經濟部推動離岸風力發電區塊開發，近來公告電纜上岸共同廊道，在苗栗縣劃設竹南、後龍、通霄、苑裡四個廊道，其中竹南龍鳳漁港最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦