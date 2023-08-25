助部落青年返鄉 芥菜種會尖石食農文化教育基地今揭牌

芥菜種會建立社區助人網絡，今天新竹縣尖石鄉煤源部落舉辦「芥菜種會三一食農文化教育基地」揭牌儀式，食農文化教育推廣創造工作機會，幫助部落青年返鄉生活，為土地和文化產業帶來永續的價值，邀請社會大眾支持，一同實踐自立自助、共好共生的社區助人網絡。

基督教芥菜種會董事長蔡仁松說，芥菜種會發現年輕人都到都市工作，部落抽真空而無法健全發展，因此以幫助年輕人落腳原鄉，經濟及產業發展是第一步。

原住民族委員會經濟發展處產業計畫專案人員田艾澤瀅、縣議員劉建明辦公室代表陳恩、甘泉牧師等人參與支持。在尖石鄉部落推廣自然農業10多年的夏禾達利，擔任芥菜種會原鄉產業發展顧問，在全台推廣食農教育，並透過產業發展吸引原民青年回鄉。

夏禾達利表示，這片基地是一座自然的多功能教室，結合走讀生態導覽，輔導部落小農創造工作機會，並以泰雅族知識和技術投入無毒健康的自然農業耕種，為土地和文化產業帶來永續的價值。

37歲的亞福馬來（Yabu Malay）是三一食農文化教育基地培育的泰雅族青年，早年部落以段木香菇為主，砍伐很多樹種，對環境生態造成破壞，他因長年在山裡走動，採藥草，膝蓋磨損得很嚴重，這兩年接受膝蓋手術，只能拄著拐杖走路，在沒有任何收入下得知太空包香菇栽培的機會，讓他看見了希望，「太空包香菇節省人力和物品消耗，空間利用和人力少是很大的優點。」承接父親的香菇產業，亞福運用泰雅族的發酵原理栽培香菇，致力把部落的文化傳承下來。

作為芥菜種會全台第一座食農教育場域的示範基地，「芥菜種會三一食農文化教育基地」未來也將在桃園、苗栗、南投、台東、屏東和蘭嶼等地複製更多的三一食農文化教育基地，同時也以「走讀類旅遊」模式培力原民青年，並藉由導覽解說、食宿和交通運輸等服務取得收入，邀請社會大眾一起幫助青年回流部落，更多訊息請洽芥菜種會官網https://lihi1.com/cJrau。