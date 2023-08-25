竹縣出現第2起本土登革熱 縣府啟動環境清消

新竹縣政府今天表示，竹縣出現第2例本土登革熱病例，此案感染源明確有中南部旅遊史，已啟動環境清消，也籲請民眾配合防治工作，主動清除積水容器。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，此案感染源明確為中南部旅遊史，經疫調後發現，此個案在8月7到9日於台南市中西區及北區旅遊，8月14、15日則到台中市的中區及南屯區旅遊2天。

縣府說，此個案從8月18日出現發燒、肌肉痠痛等症狀並立即就醫，經疾管署判定為新竹縣本土案例，此外針對同住者4人、同行出遊友人7人進行健康監測，目前均無症狀。

縣府表示，衛生局與環保局啟動跨局處合作機制，已前往個案住家附近進行防治噴藥及清除孳生源，呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消，避免疫情擴散。

衛生局統計，新竹縣目前已累計6例確診登革熱病例且均為輕症，其中2例本土、4例境外移入。